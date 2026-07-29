Bénin : Romuald Wadagni reçoit Aliko Dangote pour accélérer les investissements et la coopération économique

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a reçu en audience le mardi 28 juillet 2026, au Palais de la Marina, l’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre le Bénin et le Nigeria. Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de coopération ainsi que sur les opportunités d’investissement susceptibles de contribuer à la croissance économique des deux pays.

Les discussions ont notamment porté sur les possibilités de collaboration dans plusieurs secteurs stratégiques, avec pour objectif de favoriser les échanges économiques et de consolider les liens entre les deux nations voisines.

Cette audience témoigne de la volonté des autorités béninoises de renforcer les partenariats avec les acteurs économiques régionaux et internationaux afin de soutenir le développement et l’attractivité du pays.