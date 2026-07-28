Libye : Tripoli paralysée par la colère contre les coupures d’électricité

La capitale libyenne, Tripoli, est le théâtre d’importantes manifestations contre les longues coupures d’électricité qui affectent le pays. Exaspérés par les délestages quotidiens et la dégradation de leurs conditions de vie, des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur mécontentement, rapporte Africa News.

Les manifestants ont bloqué plusieurs axes routiers, notamment dans le quartier de Janzour, à l’ouest de la capitale, ainsi qu’aux abords d’une centrale électrique. Des pneus ont été incendiés et des barricades érigées dans plusieurs secteurs de la ville afin de perturber la circulation.

Devant le ministère des Affaires étrangères, des manifestants ont déversé des monticules de terre pour empêcher l’accès au bâtiment. Les bureaux de l’opérateur public de télécommunications Libyana ont également été contraints de fermer leurs portes.

À l’origine de cette mobilisation figure le mouvement de Souq Al-Joumaa, qui appelle à une campagne de désobéissance civile visant à paralyser les institutions publiques. Le mouvement réclame davantage de transparence dans la gestion des ressources publiques, la lutte contre la corruption ainsi que le départ du gouvernement et des principales autorités politiques du pays.

La contestation s’est progressivement étendue à d’autres quartiers, notamment à Tajoura, où plusieurs habitants ont décidé de boycotter les administrations publiques.

Les coupures d’électricité, qui peuvent atteindre jusqu’à dix heures par jour selon les manifestants, alimentent un profond mécontentement populaire. Cette crise énergétique s’ajoute à une inflation persistante, aux pénuries de carburant, au manque de liquidités et à une impasse politique qui perdure depuis plusieurs années.

Dans un pays toujours divisé entre des autorités rivales à l’ouest et à l’est, cette nouvelle vague de manifestations illustre l’exaspération croissante de la population face aux difficultés économiques et à la dégradation des services publics.