Coopération Burkina-Russie : Une entreprise russe explore des opportunités d’investissement dans les BTP

La camarade ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE a reçu en audience, le lundi 27 juillet 2026, une délégation de l’entreprise russe « Indesol LLC » basée à Riyad en Arabie Saoudite et spécialisée dans les bâtiments et travaux publics (BTP), plus spécifiquement dans la construction des logements sociaux, des infrastructures éducatives et sanitaires.

Accompagnés par l’ambassadeur du Burkina Faso en Arabie Saoudite, le camarade Boukary SAVADOGO, les premiers responsables de « Indesol LLC » sont en mission de prospection au Burkina Faso, avec pour perspectives de nouer des partenariats dans le domaine des bâtiments et travaux publics.

Face à la camarade ministre déléguée, l’ambassadeur Boukary SAVADOGO a présenté la particularité de cette multinationale russe qui, à travers des technologies innovantes dans le domaine des BTP, met à la disposition de ses partenaires des infrastructures de qualité et dans les délais très courts, tout en respectant les normes nationales et internationales.

Après avoir pris connaissance des motivations de cette mission au Burkina Faso, la camarade ministre déléguée a félicité les patrons de « Indesol LLC » pour lintérêt accordé au pays des Hommes intègres, en dépit de la campagne de désinformation orchestrée par des médias étrangers.

Cette mission à Ouagadougou permettra à la délégation de proposer des projets immobiliers en tenant compte du contexte national et des réalités de terrain, cela dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant conformément à la vision des autorités nationales, selon la camarade ministre déléguée.

Avant de prendre congé des responsables du ministère des Affaires étrangères, le chef de la délégation russe, Aleksei ZIGARSKIKH a salué le leadership du Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE, dont la renommée a outrepassé les frontières africaines.

Source : DCRP/MAE