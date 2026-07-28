Télécommunications : Moov Africa échange avec les associations de consommateurs sur ses offres et services

La société de télécommunications Moov Africa a organisé, ce mardi 28 juillet 2026, une rencontre d’échanges avec les associations de consommateurs à Azalaï Hôtel Ouagadougou. Cette rencontre vise à renforcer le dialogue entre l’opérateur et ses clients, tout en recueillant les attentes des consommateurs, leurs critiques ainsi que leurs suggestions, afin d’améliorer la qualité des services proposés.

Moov Africa entend rester à l’écoute de ses clients afin de leur offrir les meilleurs services, adaptés à leurs besoins de consommation. Il s’agit de la deuxième rencontre en 7 mois après celle du 19 décembre entre Moov Africa et les associations de consommateur.

Au-delà du renforcement du dialogue entre l’entreprise et ses clients, cette rencontre se veut également un cadre permettant à la société de télécommunications de recueillir les attentes de ses utilisateurs, leurs critiques et leurs suggestions, dans le but d’améliorer la qualité des services offerts.

Le directeur général de Moov Africa, Mohamed Karim, a indiqué qu’au cours des échanges, ils présenteront les différentes innovations de l’entreprise ainsi que les solutions qu’elle entend déployer pour accompagner l’évolution des besoins de sa clientèle, notamment dans les domaines de l’internet, de la fibre optique, du Mobile Money et d’autres services numériques.

Il a ajouté que cette rencontre constitue également une occasion d’avoir des échanges francs sur les différents atouts qui favorisent l’évolution du secteur. Il a également indiqué attendre des recommandations fortes qui permettront aux deux parties d’aller de l’avant.

“Nos attentes c’est pouvoir sortir avec des recommandations sur la partie offre, sur la partie promotion, sur les différents plans de bonus que nous offrons pour le bonheur de nos clients au quotidien. Et aussi que les associations puissent porter notre voix auprès des clients sur tout ce qu’on fait au quotidien pour les rendre heureux, pour leur offrir la bonne qualité de service qu’ils méritent”, a-t-il soutenu.

Le directeur général de Moov Africa a confié que l’entreprise a développé plusieurs offres destinées aux consommateurs en cette période de vacances. Il a mentionné que ces échanges seront l’occasion de les présenter en détail, car, selon lui, elles porteront sur plusieurs volets.

“Le volet des offres de la générosité, il y aura aussi des offres qui concernent la partie sociale de l’entreprise et aussi la formation des jeunes sur les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de marketing digital et aussi sur l’accompagnement des lauréats (élèves comme étudiants) de certaines écoles”, a-t-il relevé.

Le secrétaire général de la Ligue nationale des consommateurs du Burkina, Ousseni Ouédraogo, a salué l’esprit de dialogue de Moov Africa, qui contribue à l’amélioration des services offerts aux populations.

S’agissant des points à améliorer, il a indiqué que les échanges porteront notamment sur l’optimisation des délais de traitement des plaintes ainsi que sur le renforcement de la durabilité des relations entre Moov Africa et ses clients.

“Et également une résilience dans la dynamique de permettre aux associations de consommateurs de pouvoir consommer comme il se doit les services de Moov Africa”, a-t-il conclu.

W.S

Burkina 24