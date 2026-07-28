Caravane ouest-africaine pour l’agroécologie : La délégation fait escale au Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou

En route pour le Forum mondial de l’agroécologie 2026, qui se tiendra du 4 au 8 août à Cotonou au Bénin, la caravane ouest-africaine regroupant les délégations du Mali, de la Mauritanie et du Niger est arrivée à Ouagadougou. Ce lundi 27 juillet 2026, les participants ont visité le Mémorial Thomas Sankara pour placer leur démarche sous le signe des idéaux de souveraineté.

Organisée cette année autour du thème de la gouvernance des ressources naturelles et des alternatives pour la paix, la cohésion sociale et le développement durable, cette 5e édition réunit des organisations paysannes et de la société civile.

L’objectif est de défendre une agriculture paysanne face aux menaces d’accaparement des terres, de l’eau et des semences par les multinationales.

Alassane Nakandé, point focal de la Convergence globale des luttes pour la terre et l’eau en Afrique de l’Ouest (CGLTE-OA) au Burkina Faso, a souligné l’importance de cette étape. « La souveraineté alimentaire demeure indissociable de la souveraineté foncière.

Le choix du Mémorial Thomas Sankara traduit la volonté des caravaniers de s’inspirer des idéaux de souveraineté, de justice sociale et d’émancipation des peuples portés par le leader révolutionnaire burkinabè », a-t-il expliqué.

Parmi les sujets phares qui seront portés au Bénin figure la question de la volaille. Tapsoba Loukman, membre de la Convergence, a souligné la nécessité de préserver le poulet local face à l’arrivée massive de poulets industriels étrangers.

« Nous allons plaider au Forum social mondial pour la préservation du poulet des races indigènes, parce que c’est avec ces poulets que réellement nous avons notre identité, c’est avec ce poulet local que nous avons notre souveraineté alimentaire, sanitaire et préserver aussi l’économie indigène », a-t-il indiqué.

Accueillie par les représentants du ministère de l’Agriculture du Burkina Faso, la délégation a reçu un message de soutien aux initiatives agroécologiques. Prosper Zemba, directeur général des productions végétales, a salué l’engagement des caravaniers au nom du gouvernement Burkinabè.

« Le choix du Mémorial Thomas Sankara confère à cette rencontre une portée particulière. Ce lieu rappelle les idéaux de souveraineté, de justice sociale et de dignité, de responsabilité collective qui continuent d’inspirer notre action publique», a-t-il cité.

Du côté des participants, cette visite à Ouagadougou revêt une forte dimension symbolique. Aïchata Koné, militante malienne, a exprimé l’émotion de la délégation après la découverte du site mémorial.

« L’histoire de Thomas Sankara nous donne également de l’espoir qu’il y a eu des grands hommes qui ont combattu contre l’impérialisme et le système capitaliste. Cela nous montre que nous devons emboucher le pas pour pouvoir, en tout cas, monter les flambeaux de combats qu’ils ont menés», a-t-elle déclaré.

Lors de cette étape, les coordinateurs ont remis aux autorités burkinabè deux documents stratégiques : le livret vert de la Convergence globale des luttes pour la terre et l’eau, ainsi que le document de capitalisation de la précédente édition. Après cette halte burkinabè, la caravane poursuivra sa route vers le Bénin pour alimenter les réflexions et les plaidoyers du Forum mondial de l’agroécologie.

Akim KY

Burkina 24