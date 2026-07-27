Coupe du monde 2026 : Le Capverdien Sidny Lopes Cabral remporte le prix du plus beau but du Mondial

Le Capverdien Sidny Lopes Cabral est entré dans l’histoire de la Coupe du monde 2026. Grâce à son somptueux but inscrit face à l’Argentine en seizièmes de finale, le joueur de 23 ans a remporté le trophée du plus beau but du tournoi, à l’issue du vote des supporters organisé par la FIFA.

Face à l’Albiceleste de Lionel Messi, Lopes Cabral avait marqué les esprits en inscrivant un chef-d’œuvre. Après avoir éliminé Alexis Mac Allister d’un dribble, il avait décoché une frappe enroulée du pied droit qui est allée se loger dans la lucarne d’Emiliano Martínez, permettant au Cap-Vert d’égaliser à 2-2 dans les dernières minutes d’un match finalement perdu 3-2 après prolongation.

Cette réalisation a été préférée à celles de l’Ouzbek Eldor Shomurodov et de l’Haïtien Wilson Isidor, également finalistes du concours. Lopes Cabral succède ainsi à plusieurs grandes figures du football mondial, parmi lesquelles Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard et Richarlison.

« Je n’arrivais pas à y croire »

Revenant sur son but, le joueur de Trabzonspor a expliqué avoir saisi l’opportunité dès qu’un espace s’est ouvert devant lui.

« Dès que j’ai éliminé mon vis-à-vis, j’ai vu une ouverture et je me suis dit : « Tente ta chance ». J’ai préparé mon tir et j’ai vraiment bien frappé le ballon. Quand j’ai vu la balle finir dans la lucarne, je me suis demandé : « Mais qu’est-ce que je viens de faire ? » », a-t-il confié.

Le défenseur capverdien raconte avoir immédiatement couru vers les tribunes où se trouvaient sa mère et sa compagne. Une célébration qui a pris une tournure inattendue.

« Avant le match, j’avais promis à ma mère que si je marquais, je viendrais célébrer avec elle. En arrivant près des tribunes, je l’ai vue en larmes. Elle s’était évanouie sous le coup de l’émotion au moment du but », a-t-il raconté.

Cette récompense vient couronner l’ascension spectaculaire de Sidny Lopes Cabral. Il y a encore trois ans, le joueur évoluait en cinquième division allemande. Aujourd’hui, il rejoint le cercle très fermé des lauréats du plus beau but de la Coupe du monde.

Même si le Cap-Vert a quitté la compétition dès les seizièmes de finale, cette distinction offre aux Requins Bleus l’un des plus beaux souvenirs de leur parcours au Mondial 2026 et consacre l’un des buts les plus spectaculaires de l’histoire récente de la compétition.