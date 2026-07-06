Mondial 2026 : Le Cap-Vert rentre en héros, un accueil historique pour les Requins Bleus à Praia

Des dizaines de milliers de supporters ont envahi les rues de Cap-Vert, ce dimanche 5 juillet 2026 à Praia, pour réserver un accueil triomphal à leur équipe nationale de football. Malgré leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les « Requins Bleus » ont été célébrés comme de véritables héros après un parcours historique qui a marqué les esprits à travers le monde, rapporte BBC.

À leur arrivée à l’aéroport de Praia, les joueurs ont été accueillis dans une ambiance festive digne d’un carnaval. Tambours, chants, danses et drapeaux aux couleurs nationales ont rythmé cette célébration populaire, témoignant de la fierté immense suscitée par les performances de la sélection cap-verdienne.

« C’est un moment extraordinaire pour nous d’être ici avec notre peuple », a déclaré le gardien Vozinha, l’un des artisans de cette campagne mémorable. Cette réception exceptionnelle a coïncidé avec le 51e anniversaire de l’indépendance du pays, renforçant davantage la portée symbolique de cet hommage national.

Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert, classé parmi les plus petites nations présentes au tournoi, a déjoué tous les pronostics. Les Requins Bleus ont notamment tenu tête à plusieurs grandes puissances du football mondial durant la phase de groupes, décrochant des résultats qui ont surpris observateurs et supporters.

L’aventure s’est poursuivie jusqu’en huitièmes de finale où les Cap-Verdiens ont livré une prestation remarquable face à l’Argentine, championne du monde en titre. Menée à deux reprises, la sélection insulaire est parvenue à revenir au score grâce à une détermination exemplaire, avant de s’incliner de justesse au terme d’un match spectaculaire.

Pour le sélectionneur Bubista, cette performance constitue une étape majeure dans l’histoire sportive du pays. « Nous avons montré que même si nous sommes un petit pays, nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes du monde », a-t-il souligné.

Tout au long de la journée, les joueurs, parmi lesquels Ryan Mendes et Pico Lopes, ont partagé des moments de communion avec leurs supporters, multipliant les séances de dédicaces et les échanges avec un public venu leur témoigner sa reconnaissance.

Au-delà des résultats sportifs, cette épopée mondiale a renforcé le sentiment d’unité nationale et offert au Cap-Vert une visibilité sans précédent sur la scène internationale. Les Requins Bleus rentrent certes sans trophée, mais avec un statut nouveau : celui d’une équipe qui a conquis le cœur des amateurs de football et écrit l’une des plus belles histoires du Mondial 2026.