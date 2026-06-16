Coupe du monde 2026 : Après son exploit face à l’Espagne, le gardien du Cap-Vert devient une star mondiale sur Instagram

Le gardien cap-verdien Vozinha est devenu l’une des sensations de la Coupe du monde 2026. Auteur d’une prestation exceptionnelle lors du match nul historique (0-0) décroché par le Cap-Vert face à l’Espagne, le vétéran de 40 ans a vu sa popularité exploser sur les réseaux sociaux, rapporte RMC sport.

Pour sa première participation à une phase finale de Coupe du monde, le Cap-Vert a créé la surprise en tenant en échec la Roja, pourtant favorite de la rencontre. Malgré le retour de Lamine Yamal, absent des terrains depuis plusieurs semaines, les Espagnols n’ont jamais réussi à trouver la faille face à une défense parfaitement organisée.

Au cœur de cette performance, Vozinha s’est illustré avec plusieurs interventions décisives. Auteur de sept arrêts déterminants, le portier des Requins Bleus a été élu homme du match au terme de la rencontre.

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Après le coup de sifflet final, le gardien cap-verdien a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers. « C’était une grande performance de toute l’équipe. Nous avons beaucoup travaillé pour vivre ce moment. C’est l’effort de tous les joueurs et nous sommes très heureux », a-t-il déclaré.

Conscient de la difficulté de la tâche face à l’une des meilleures sélections du monde, Vozinha a salué la solidarité et l’engagement de son équipe tout au long de la rencontre.

Une explosion de popularité sur les réseaux sociaux

Si sa performance a marqué les observateurs du football mondial, elle a également eu un impact spectaculaire sur les réseaux sociaux. Avant le match, Vozinha comptait environ 50 000 abonnés sur Instagram. Quelques heures après son exploit face à l’Espagne, ce chiffre a dépassé les 2,1 millions d’abonnés.

Une progression fulgurante qui propulse le gardien cap-verdien parmi les révélations du tournoi et lui offre une visibilité internationale inédite. À 40 ans, l’ancien portier de Chaves, au Portugal, prouve ainsi que les plus belles histoires du football peuvent encore s’écrire sur la plus grande scène mondiale.