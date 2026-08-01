Ouagadougou : L’Association des natifs de juillet offre un forage au CSPS de Zongo

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L’Association des natifs de juillet a posé un acte de solidarité en faveur du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Zongo, dans l’arrondissement 3 de Ouagadougou. Elle a remis, samedi 1er août 2026, un forage destiné à améliorer l’accès à l’eau potable au sein de cette formation sanitaire.

D’un coût global de 3 310 000 FCFA, l’ouvrage a été entièrement financé grâce aux cotisations des membres de l’association. Pour ses responsables, cette initiative s’inscrit dans une démarche citoyenne visant à accompagner les efforts de développement communautaire.

Julien Tiendrebeogo, PCA de l’association des natifs de juillet

Selon le président du conseil d’administration de l’Association des natifs de juillet, Wendlasida Julien Tiendrebéogo, le choix du CSPS de Zongo n’est pas fortuit. « Notre regard s’est porté sur le CSPS de Zongo parce que nous avons appris qu’il y avait un problème d’accès à l’eau potable. Il existait une installation à motricité humaine, mais cela ne facilitait pas suffisamment le travail des agents », a-t-il expliqué.

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Il a indiqué que cette action répond également à l’appel des autorités burkinabè en faveur d’une implication accrue des citoyens dans le développement local à travers des initiatives endogènes.

L’Association des natifs de juillet offre un forage au CSPS de Zongo

La réalisation de ce forage est accueillie comme un véritable soulagement par les responsables du CSPS de Zongo. L’infirmier chef de poste, Désiré Compaoré, a salué un ouvrage qui intervient dans un contexte où l’accès à l’eau constituait une difficulté majeure pour le centre.

Désiré Compaoré, Infirmier chef de poste du CSPS de Zongo

« C’est avec une grande joie qu’on reçoit cet ouvrage qui vient à point nommé. Depuis plusieurs années, le CSPS souffrait de problèmes d’eau, alors que nous en avons besoin pour nettoyer les instruments, évacuer le sang et entretenir les salles », a-t-il souligné.

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Les responsables coutumiers et religieux de Zongo ont également salué l’initiative. Ils ont appelé d’autres citoyens et associations à suivre cet exemple afin de renforcer la solidarité et le développement communautaire.

Naaba Sanem de Zongo

Créée en 2020, l’Association des natifs de juillet intervient dans le domaine social. En plus de la remise du forage, elle a procédé à une plantation d’arbres composée de plusieurs espèces afin de contribuer au reverdissement du site du CSPS de Zongo.

 
     
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