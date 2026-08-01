CAMES 2026 : Marie Sawadogo devient la première femme Professeure Titulaire de 2iE

À l’issue de la 48e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) célèbre une avancée historique. Marie Sawadogo/Tiemtoré, responsable du Laboratoire Énergies renouvelables et Efficacité énergétique (LabEREE), devient la première femme de l’histoire de l’institut à accéder au grade de Professeure Titulaire en Génie industriel.

Cette promotion, obtenue sur la Liste d’Aptitude aux Fonctions de Professeur Titulaire (LAFPT) du CAMES, vient couronner plusieurs années d’engagement dans la formation, la recherche scientifique et l’innovation.

« C’est un sentiment de fierté et l’aboutissement de nombreuses années d’efforts acharnés au service de la formation et de la recherche pour la communauté », a confié Pr Marie Sawadogo.

La nouvelle professeure titulaire a également formulé le vœu que cette distinction puisse encourager davantage de femmes à poursuivre des carrières scientifiques et académiques.

Pour la direction générale de 2iE, cette reconnaissance constitue « une étape majeure pour l’institution et pour la place des femmes dans la recherche scientifique en Afrique ». Elle salue notamment le parcours de la responsable du LabEREE, au sein du Département Génie électrique, énergétique et intelligence artificielle (GEEI).

Cette promotion intervient aux côtés de celles de plusieurs autres enseignants-chercheurs de l’institut, dont quatre ont également accédé au grade de Professeur Titulaire et un au grade de Maître de conférences.

Le Directeur de la Recherche de 2iE, Pr Adamah Messan, a salué en Marie Sawadogo « une scientifique dévouée et engagée », dont les travaux ont contribué au rayonnement de la recherche au sein de l’institut et de la communauté scientifique africaine.

Avec cette distinction, Marie Sawadogo inscrit son nom dans l’histoire de 2iE et devient un symbole de réussite pour les femmes engagées dans la recherche et l’enseignement supérieur en Afrique.