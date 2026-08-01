FIFA : Infantino retire son projet à 20 milliards de dollars après la menace de boycott de l’UEFA

Le projet controversé de la FIFA visant à ouvrir une partie de ses activités aux investisseurs privés est désormais suspendu. Dans un communiqué publié ce samedi 1er août 2026, le président de l’instance mondiale du football, Gianni Infantino, a annoncé le retrait de l’initiative baptisée « FIFA Forward Enterprise », après les nombreuses critiques qu’elle a suscitées au sein du monde du football, rapporte RMC Sport.

Présenté comme un moyen d’accroître les financements destinés au développement du football mondial, le projet avait rapidement provoqué de vives tensions entre la FIFA et plusieurs grandes confédérations, notamment l’Union des associations européennes de football (UEFA).

« Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que ce projet a engendré des divisions qui, quel que soit le niveau de soutien dont il bénéficie, ne servent plus l’objectif initialement fixé », a expliqué Gianni Infantino.

À travers « FIFA Forward Enterprise », la FIFA ambitionnait de créer une structure commerciale distincte capable d’attirer des capitaux privés. Les investisseurs auraient pu acquérir environ 20 % des parts de cette société, dont la valeur était estimée à près de 20 milliards de dollars.

L’objectif affiché était de mobiliser jusqu’à 4,2 milliards de dollars supplémentaires afin de renforcer le financement du développement du football dans le monde, particulièrement dans les pays considérés comme ayant les plus grands besoins en infrastructures et en accompagnement.

Selon Gianni Infantino, cette initiative devait permettre de porter à 10 milliards de dollars les investissements consacrés au développement du football au cours des quatre prochaines années.

Le projet avait cependant déclenché une importante contestation. L’UEFA avait notamment menacé de boycotter les prochaines compétitions de la FIFA si cette ouverture aux investisseurs privés était maintenue.

D’autres confédérations, dont la Confédération asiatique de football (AFC) et la Concacaf, regroupant les fédérations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, avaient également exprimé leurs réserves.

Face à cette opposition, le président de la FIFA a finalement choisi de mettre fin au processus. Il a assuré que l’objectif principal de l’organisation restait de « réunir et développer » le football à travers le monde.

À la tête de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino a indiqué vouloir reprendre les discussions avec les différentes parties prenantes dans les prochains jours et semaines.

« Notre objectif a toujours été, et restera toujours, d’unir et d’améliorer », a-t-il déclaré, affirmant vouloir poursuivre les efforts pour soutenir le développement du football, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin.

Cette décision intervient alors que le dirigeant suisse, réélu à la présidence de la FIFA, prépare une nouvelle candidature pour un mandat supplémentaire en 2027.