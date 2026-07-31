Football : Emerse Faé n’est plus le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire

Emerse Faé, sélectionneur de Côte d’Ivoire depuis février 2024, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations 2023 en remplaçant Jean-Louis Gasset en cours de compétition, ne verra pas son contrat renouvelé à la tête des Éléphants.

Le contrat du technicien de 42 ans est arrivé à échéance ce vendredi 31 juillet 2026. Un nouveau chapitre s’ouvre donc désormais pour le natif de Nantes, à la recherche d’un nouveau projet.

La Fédération Ivoirienne de Football a officialisé cette décision à travers un communiqué ce vendredi 31 juillet 2026.

Lors de la Coupe du monde, la Côte d’Ivoire a franchi, pour la première fois de son histoire, la phase de groupes avant d’être éliminée en seizièmes de finale par la Norvège (2-1).

Douze ans après ça dernière participation, les éléphants ont reçu en partie cette performance grâce à Emerse Faé. Mais à partir de ce vendredi 31 juillet 2026 c’est un épisode qui s’est refermé.

Malgré un bilan positif et une équipe désormais rajeunie, Emerse Faé ne poursuivra donc pas son aventure à la tête de la sélection ivoirienne.

On se souvient aussi de l’exploit en 2023 en remportant la CAN à domicile étant au poste par intérim. Emerse Faé a également permis à son pays de passer pour la première fois la phase de poules lors de la Coupe du monde 2026.