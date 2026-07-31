Football : Emerse Faé n’est plus le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Emerse Faé, sélectionneur de Côte d’Ivoire depuis février 2024, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations 2023 en remplaçant Jean-Louis Gasset en cours de compétition, ne verra pas son contrat renouvelé à la tête des Éléphants.

Le contrat du technicien de 42 ans est arrivé à échéance ce vendredi 31 juillet 2026. Un nouveau chapitre s’ouvre donc désormais pour le natif de Nantes, à la recherche d’un nouveau projet.

La Fédération Ivoirienne de Football a officialisé cette décision à travers un communiqué ce vendredi 31 juillet 2026.

Lors de la Coupe du monde, la Côte d’Ivoire a franchi, pour la première fois de son histoire, la phase de groupes avant d’être éliminée en seizièmes de finale par la Norvège (2-1).

Douze ans après ça dernière participation, les éléphants ont reçu en partie cette performance grâce à Emerse Faé. Mais à partir de ce vendredi 31 juillet 2026 c’est un épisode qui s’est refermé.

Lire aussi👉 ​Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire trace la route du succès pour l’Afrique contre l’Équateur (1-0)

Malgré un bilan positif et une équipe désormais rajeunie, Emerse Faé ne poursuivra donc pas son aventure à la tête de la sélection ivoirienne.

On se souvient aussi de l’exploit en 2023 en remportant la CAN à domicile étant au poste par intérim. Emerse Faé a également permis à son pays de passer pour la première fois la phase de poules lors de la Coupe du monde 2026.

 
     
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