Mines : La Côte d’Ivoire et le Botswana concluent un accord historique pour renforcer leur coopération

La Côte d’Ivoire et le Botswana ont signé, jeudi 30 juillet 2026 à Gaborone, un accord de partenariat dans les secteurs des mines et de l’énergie, avec l’ambition de développer une industrie minière intégrée et de renforcer les capacités du secteur ivoirien.

Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, et la ministre botswanaise des Minéraux et de l’Énergie, Bogolo Joy Kenewendo, ont paraphé ce premier accord de coopération entre les deux États dans ces domaines stratégiques.

Le protocole couvre plusieurs axes majeurs, notamment la recherche géologique, l’exploration minière, la filière diamant, l’exploitation des ressources aurifères, les minéraux critiques, la gouvernance du secteur, la formation ainsi que la coopération institutionnelle.

À travers ce partenariat, la Côte d’Ivoire entend tirer parti de l’expérience du Botswana, souvent cité comme une référence africaine en matière de valorisation des ressources minières. En un peu plus de cinquante ans, le pays d’Afrique australe a bâti une industrie du diamant intégrée, maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’exploration à la commercialisation, tout en utilisant les revenus miniers comme moteur de son développement économique.

« Nous nous inspirons du modèle botswanais pour transformer le secteur minier ivoirien », a déclaré Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Le ministre ivoirien a rappelé que son pays figure aujourd’hui parmi les territoires miniers les plus prometteurs d’Afrique de l’Ouest grâce aux importantes découvertes réalisées ces dernières années, notamment à Koné, Tanda-Iguela et Doropo. Il a également souligné les perspectives offertes par les ressources en manganèse, nickel, lithium et diamant.

Selon lui, le défi consiste désormais à transformer ce potentiel géologique en une véritable industrie créatrice de valeur ajoutée, d’emplois qualifiés et d’opportunités économiques.

Mamadou Sangafowa-Coulibaly s’est également félicité de l’accélération des échanges techniques entre les deux pays depuis sa première visite officielle à Gaborone en février 2026.

Ces échanges ont notamment conduit à une mission d’experts botswanais sur les sites diamantifères de la Société pour le développement minier de la Côte d’Ivoire (SODEMI), permettant d’identifier plusieurs projets de coopération qui seront mis en œuvre dans le cadre de cet accord.

Au-delà de la coopération institutionnelle, les autorités ivoiriennes souhaitent faire de ce partenariat un levier pour le secteur privé. Le protocole prévoit de favoriser les partenariats entre entreprises ivoiriennes et botswanaises afin d’encourager les investissements, les transferts de technologies et le développement de projets industriels dans le secteur minier.

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