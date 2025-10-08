L’or dépasse les 4 000 $ US l’once pour la première fois, porté par les crises géopolitiques et l’ombre de Trump

Pour la première fois de son histoire, le cours de l’or a franchi mercredi 8 octobre 2025 la barre symbolique des 4 000 $ US l’once, un seuil jugé inimaginable il y a encore un an. Ce record est propulsé par une conjonction de facteurs. Il s’agit de la guerre en Ukraine, les tensions persistantes au Proche-Orient, mais aussi le retour au pouvoir du président américain Donald Trump.

Considéré comme la valeur refuge par excellence, le métal précieux attire les investisseurs en quête de sécurité dans un climat économique et politique incertain. Après avoir franchi les 2 000 $ US l’once en 2020 au cœur de la pandémie, l’or a vu sa progression s’accélérer : 2 500 $ US en août 2024, 3 000 $ en mars 2025, puis 3 500 $ en septembre, avant de briser la barre historique des 4 000 $ ce mercredi lors des échanges asiatiques.

Selon Stephen Innes de SPI Asset Management, « l’or a déjà progressé de plus de 40 % en 2025 et se dirige vers une troisième année consécutive de gains à deux chiffres ».

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump alimente l’incertitude avec une politique commerciale agressive, des menaces de droits de douane contre l’Union européenne et la Chine, et ses pressions répétées sur la Réserve fédérale pour baisser ses taux. Résultat, un affaiblissement du dollar américain, autre valeur refuge, et une inflation redoutée qui stimulent l’attrait de l’or.

La guerre en Ukraine et l’instabilité au Proche-Orient renforcent l’intérêt des banques centrales pour le métal jaune. Depuis 2022, elles accumulent massivement des lingots afin de diversifier leurs réserves, protéger leurs devises et sécuriser leurs transactions.

Un refuge face aux excès de liquidités

Au-delà des crises, l’or bénéficie d’un contexte de marchés financiers en surchauffe, à savoir les valorisations boursières élevées et bitcoin à des niveaux records. « Les investisseurs continuent de rechercher la diversification et l’or apparaît comme un meilleur choix que la dette publique », analyse Chris Beauchamp (IG).

Dans un climat dominé par la FOMO (« fear of missing out »), l’or consolide plus que jamais son statut de valeur refuge mondiale.

