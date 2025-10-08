Coupe du Monde 2026 : L’Égypte officiellement qualifiée après sa victoire (3-0) face à Djibouti

Les Pharaons d'Egypte seront à la Coupe du monde 2026.
Les Etalons du Burkina Faso doivent forcément viser une place de meilleure deuxième afin de se qualifier pour les prochaines phases finales de la Coupe du Monde 2026. Malgré leur victoire (0-1) face à la Sierra Léone, c’est l’Égypte qui obtient le billet qualificatif dans le groupe A après sa victoire 3-0 contre Djibouti.

Les Pharaons d’Égypte ont battu (3-0), les Djirtus de Djibouti ce mercredi. Dès la première période, les Pharaons avaient fait le break (2-0) grâce à des buts de Ibrahim Adel (8e) et Mohamed Salah (14e).

Mohamed Salah voit double

En deuxième période, les Pharaons qui se sont contentés de gérer, ont ensuite inscrit un troisième but (84e) par Mohamed Salah pour s’imposer (3-0) à la 84e minute. L’Égypte est en tête du groupe A pour la qualification à la Coupe du Monde avec 23 points et ne peut plus être rattrapée alors que le Burkina Faso deuxième compte 18 pts.

L’Égypte affronte la Guinée Bissau lors de la 10e et dernière journée des éliminatoires alors que le Burkina Faso reçoit l’Éthiopie qu’il avait battue 3 à 0. La rencontre se joue au Stade du 4 Août de Ouagadougou le 12 octobre 2025.

