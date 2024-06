Brama Traoré après Égypte Vs Burkina Faso : « Nos chances sont intactes » pour la Coupe du Monde

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont perdu (2-1) contre les Pharaons d’Égypte le jeudi 6 juin 2024 au Caire à l’occasion de la troisième journée de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Brama Traoré entame sa première compétition officielle par une défaite. Malgré cela, il reste optimiste pour une qualification. Analyse.

« On savait que le match aller ici allait être très dur pour nous. Et il fallait avoir du répondant. Et nous avons démontré que nous pouvons nous qualifier pour cette Coupe du Monde. Je pense que nos chances sont intactes. Nous sommes en éliminatoires de la Coupe du Monde. C‘est la phase aller d’abord », rappelle le sélectionneur des Étalons Brama Traoré à la fin du match contre les Pharaons d’Égypte. L’équipe burkinabè a encaissé deux buts en moins de 10 minutes. Ce qui a rendu la tâche difficile au capitaine Blati Touré et ses coéquipiers.

Mais, un but de Franck Lassina Traoré a permis aux Étalons de réduire le score (2-1) après la pause. Le milieu de terrain burkinabè avec Blati Touré, Gustavo Sangaré, Ousseni Bouda, Sacha Banssé, n’a pas su tenir en première période. Ce qui a contraint Brama Traoré à faire des changements à la mi-temps avec les entrées de Cédric Badolo, Sidou Simporé, Hassan Bandé, respectivement à la place de Gustavo Sangaré, Blati Touré, Ousseni Bouda.

Avec ces changements, les Étalons ont mieux joué. « Nous avons eu du répondant. Vous avez vu qu’on a fait des remplacements. Ces remplacements ont payé », estime Brama Traoré. Mohamed Konaté est entré presque en fin de partie. Un remplacement jugé tardif. « Ça ne servait à rien de mettre Mohamed Konaté parce qu’on jouait bien déjà. On se créait des occasions. On pensait que Franck qui est champion en Ukraine pouvait à tout moment marquer le but. Je suis d’accord qu’il est entré un peu en retard », admet-il.

La défense burkinabè a encaissé rapidement deux buts. Pour certains observateurs, ils ont failli. Ce n’est pas l’avis de Brama : « Ils n’ont pas failli. Ce sont de petits détails. Pour que l’adversaire puisse marquer un but, il faut souvent qu’il y ait des failles. A tout moment, on pouvait égaliser ce but malheureusement, on n’a pas pu. Cela ne veut pas dire que nos défenseurs ne sont pas talentueux ».

Les cas Blati et Gustavo

Blati Touré et Gustavo Sangaré, expérimentés n’ont pas été à leur niveau. Brama Traoré estime ne s’être pas trompé sur le niveau. « Je sais que vous connaissez bien Blati Touré qui est l’un des meilleurs Étalons. Vous connaissez aussi les performances de Gustavo Sangaré. C’est deux grands joueurs des Étalons. C’était un mauvais jour pour eux. Je pense qu’ils vont rebondir tout de suite parce qu’ils savent qu’ils n’ont pas fait une bonne première mi-temps », promet-il.

Les Étalons vont tenter de se relancer face à la Sierra Leone le lundi 10 juin 2024 à 16 heures. Le match se joue à Bamako en raison de la suspension du Stade du 4 août de Ouagadougou, jugé non conforme.

