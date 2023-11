Éliminatoires Mondial 2026 : Les Étalons se relancent en battant l’Éthiopie, 3 buts à 0

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont battu (0-3) les Walyas d’Éthiopie lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Étalons se rachètent après le nul (1-1) contre la Guinée Bissau.

Les Étalons du Burkina Faso se rachètent. Contrariés en première période de cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Étalons ont attendu l’entrée en jeu en deuxième période de Bertrand Traoré pour sauter le verrou de la défense des Walyas d’Éthiopie ce mardi 21 novembre 2023.

Entré à la place de Hassan Bandé, Bertrand Traoré, buteur face à la Guinée Bissau, sur un corner (69e min) glisse pour Blati Touré resté seul au point de penalty. Celui-ci accourt et envoie le ballon en force à ras de sol. Le gardien de but éthiopien n’y peut rien. C’est l’ouverture du score (1-0).

Plus expérimentés, les Étalons savent que les Éthiopiens peuvent profiter d’une erreur burkinabè pour réagir. Alors, ils maintiennent la pression. Cédric Badolo fauché dans la défense permet à Bertrand Traoré de porter le score à 2 à 0. Enfin. Les Etalons sont plus à l’aise.

Les Etalons en confiance sont plus sereins et plus collectifs. Cela permet à Dango Ouattara (90e) de tuer le match en volant un ballon au gardien éthiopien et envoyé la boule au fond des filets (0-3).

Une première période compliquée pour les Étalons

Pourtant, en deuxième période, les Étalons ont peiné à se montrer dangereux en première période. Ayant promis de se racheter, les joueurs de Hubert Velud font face face à une équipe éthiopienne bien organisée en défense, qui ne leur a laissé que très peu d’espaces. Les Burkinabè ont eu du mal à se procurer des occasions de tir.

Quand ils ont réussi à se mettre en position, le ballon a souvent terminé sa course dans les tribunes. La mi-temps intervient sur une première période terne dans un match sans but.

Pour le reste du temps, les Étalons gardent la main sur le match jusqu’au coup de sifflet final. Les Étalons prennent la deuxième place du groupe A avec 4 points+3 derrière l’Égypte qui compte six points. Cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 passée, les Étalons peuvent se consacrer à la préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d’Ivoire.

