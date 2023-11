Burkina Faso : Le programme SURGE pour répondre immédiatement aux urgences sanitaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la santé a procédé ce mardi 21 novembre 2023 à l’ouverture des travaux de l’atelier de préparation de la mise en œuvre du programme « Renforcer et utiliser les groupes d’intervention en cas d’urgence » (SURGE) au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Ce projet porté par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour objectif de fournir aux pays de son intervention dont le Burkina Faso le soutien supplémentaire afin d’atténuer des crises sanitaires dans l’immédiat.

Dr Seydou Coulibaly, représentant résidant de l’OMS a souligné que le Burkina Faso connait chaque fois une récurrence des urgences de santé publique. Et toutes les fois que cela survient, dit-il, il y a un retard en termes de réponse. « Et apprenant des leçons du passé, nous avons pensé que nous devrions mieux nous préparer pour l’avenir. Et pour mieux se préparer pour l’avenir, nous devons être prêts maintenant. C’est dans cette perspective que le projet SURGE a été lancé », a-t-il expliqué.

A en croire Dr Coulibaly, il ne s’agira pas de réinventer la roue mais de partir de l’existant et travailler des insuffisances constatées, les améliorer afin de pouvoir mieux préparer la réponse. « Pour pouvoir détecter rapidement les événements et pouvoir promptement agir. Et pour ce faire, dans le cas spécifique du SURGE, il va s’appesantir sur l’aspect de la réponse. Dans ce cas, il faut travailler sur un certain nombre de leviers. Il y a ce qui est des ressources humaines, il y a l’aspect lié à la coordination parce que ça fait intervenir plusieurs acteurs, il y a la nécessité de la coordination », a-t-il confié.

Le ministre en charge de la santé, Robert Lucien Kargougou a précisé que le projet SURGE a une dimension pluridisciplinaire et mettra autour d’une même table des épidémiologistes, des vétérinaires, des sociologues, des anthropologues, des logisticiens, des experts en santé mentale, en soutien psycho-social et des experts d’autres départements. Ce qui permettra, selon lui, au Burkina Faso de se préparer davantage quand il y aura des situations d’urgence afin de pouvoir les détecter et les riposter.

« C’est un programme avec l’accompagnement de l’OMS et d’autres partenaires qui va permettre au Burkina Faso d’être beaucoup plus réactif. Lorsqu’il y a une épidémie que nous puissions répondre dans les 24 heures qui suivent lorsque cette épidémie est confirmée », a-t-il indiqué.

Parlant des urgences sanitaires, le Burkina Faso qui fait face à l’épidémie de dengue, le ministre en charge de la santé a affirmé que le projet SURGE aidera le pays à disposer de plus de compétences en termes de ressources formées en matière d’épidémiologie. Toute chose qui contribuera à contenir plus rapidement l’épidémie et de riposter.

Écouter l’article

publicite