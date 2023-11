Prochaine sortie des Étalons : « On va essayer de gagner ce match et aller de façon sereine à la CAN » (Bertrand Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons du Burkina Faso ont été tenus en échec par la Guinée Bissau ce vendredi 17 novembre 2023, au compte de la première journée des éliminatoires du mondial 2026. Une soirée qu’il « faut vite oublier pour aller de l’avant », notamment aller chercher les 3 points dans trois jours, contre l’Éthiopie, selon le capitaine Bertrand Traoré.

La suite après cette publicité

Les Poulains de Hubert Velud veulent jouer la carte de l’optimisme quant à la prochaine rencontre prévue le 21 novembre 2023 face à l’Éthiopie.

« Sur les 90 minutes on a le plus contrôlé le match. Je crois que même en première mi-temps on a eu de bonnes occasions. Je crois qu’on a aussi vu que cette équipe pouvait nous faire mal. On domine le match, on a assez d’occasions mais on n’est pas assez agressifs devant les buts. Ce n’était pas malheureusement suffisant ce soir », a rappelé le capitaine Bertrand Traoré parlant de la rencontre.

Rien n’est joué, selon le capitaine des Étalons, il faut donc aller chercher ces trois points à la prochaine journée. « Ce n’est que le premier match et il reste encore beaucoup de matchs. On a l’occasion d’aller chercher les 3 points dans 3 jours. On va essayer de gagner ce match et aller de façon sereine à la CAN », a promis Bertrand Traoré.

Écouter l’article

publicite