Autoroute Ouaga-Bobo : 200 milliards de FCFA déjà mobilisés pour lancer la première phase

Le Camarade ministre de l’Économie et des Finances, Aboubacar Nacanabo, a réalisé 60,66 % de son contrat d’objectifs au 30 juin 2026. Ce résultat a été présenté à l’issue de son évaluation semestrielle, tenue ce jeudi 30 juillet 2026, sous la présidence du Camarade Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon le ministre, cette performance a été obtenue dans un environnement international difficile, marqué par la persistance des chocs économiques et des tensions géopolitiques, ainsi que par les exigences liées à la reconquête du territoire national. Malgré ces contraintes, le département a poursuivi les réformes engagées et enregistré des résultats significatifs.

Au premier semestre, les recettes recouvrées ont atteint 1 939 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 58 %. Le ministère a également mobilisé 162 milliards de FCFA au titre du Fonds de soutien patriotique, 200 milliards de FCFA pour la première phase de l’autoroute Ouaga-Bobo et plus d’une vingtaine de milliards au profit des collectivités territoriales. À ces ressources s’ajoutent 7 milliards de FCFA mobilisés au titre de la contribution pour la recherche et l’innovation.

S’agissant de l’opération Diaspora Bonds, le Camarade ministre en charge des Finances a déclaré que 151 milliards ont été mobilisés sur 125 milliards attendus. « Ces montants seront utilisés pour financer des projets structurants dans le secteur minier, la cimenterie, la brasserie et la savonnerie. Tout cela grâce à l’opération Diaspora Bonds. Cette opération a montré qu’il y a du potentiel et qu’il faut juste savoir-faire l’ingénierie financière nécessaire pour pouvoir mobiliser les ressources », a précisé le ministre.

Sur le plan institutionnel, le ministère a conduit l’adoption du Plan RELANCE, cadre de référence du développement économique et social du Burkina Faso pour les cinq prochaines années. Il a également contribué à la création du Fonds souverain minier, de la Holding bancaire et de l’Imprimerie nationale, dont l’opérationnalisation est en cours.

La transformation numérique des services financiers publics s’est poursuivie, avec un taux d’exécution de 61 % pour la digitalisation des procédures de passation des marchés publics. Le ministère accélère également la mise en œuvre de la facture électronique certifiée, le déploiement de la plateforme SICAD pour la gestion du foncier et la plateforme e-BDT, qui permet aux clients de la Banque du Trésor de consulter leurs comptes en ligne.

Pour le second semestre, les priorités porteront sur l’intensification de la mobilisation des ressources internes, l’accélération de la digitalisation des services financiers publics et le renforcement de la lutte contre la fraude.

« Les défis restent nombreux et les ambitions de développement de notre pays exigent davantage d’engagement. Les résultats obtenus nous encouragent, mais ils nous obligent surtout à poursuivre les réformes avec encore plus de détermination afin de répondre aux attentes des Burkinabè », a-t-il déclaré.

Le Camarade ministre a salué les performances de la Direction générale des douanes, de la Direction générale des impôts et de la Brigade nationale de lutte contre la fraude. Il a également félicité l’ensemble des agents du ministère et les a exhortés à maintenir leurs efforts afin d’atteindre les objectifs fixés pour la fin de l’année.

Source : DCRP/Primature