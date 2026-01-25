Autoroute Ouaga-Bobo : Les travaux avancent bien conformément aux exigences du Président du Faso

La Direction de la communication de la Présidence du Faso a organisé une visite de presse sur le chantier de l’autoroute Ouaga-Bobo, ce dimanche 25 janvier 2026.

La visite terrain sur le chantier de l’autoroute Ouaga-Bobo voulue par la Direction de la communication de la Présidence du Faso a concerné certains postes répartis sur ledit autoroute. Le premier poste visité débutant à Tita, va jusqu’à Boromo.

Selon l’ingénieur des travaux de Génie civil Diandia Moctar Désiré Tankoano, chef d’équipe du poste, les travaux consistent dans un premier temps à débarrasser l’emprise de l’autoroute de la végétation en préparation des travaux de terrassement.

« Les travaux se poursuivent de jour comme de nuit avec différents intervenants. Toutes les conditions sont réunies pour que les travaux avancent comme il se doit », a-t-il rassuré. Au niveau dudit poste, 12 bulldozeurs y travaillent. La largeur de l’autoroute Ouaga-Bobo est de 100 m.

332 km, 4 postes érigés

Le Capitaine Sayouba Sawadogo, responsable du suivi des travaux de l’autoroute Ouaga-Bobo, a indiqué que la première phase du projet consiste au nettoyage de l’emprise de la voie. Il a estimé le taux d’exécution des travaux, à ce jour, à plus de 70 %, soit 232 kilomètres nettoyés sur 332.

« Nous avons mobilisé des équipes très dynamiques et motivées. Aujourd’hui, nous sommes à plus de 70 % du taux d’exécution, grâce à un travail intense mené jour et nuit, 7 jours sur 7 », a-t-il déclaré.

Le Capitaine Sayouba Sawadogo a aussi fait comprendre, au regard de l’urgence dans l’exécution des travaux souhaitée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, que 4 équipes réparties sur 4 postes le long de l’autoroute sont mobilisées. Ce sont, a-t-il cité, Yimdi-Tita, Tita-Boromo, Boromo-Houndé, Houndé-Bobo.

L’ingénieur des travaux de génie civil, René Onadja, chef d’équipe du poste Yimdi-Tita, a fait remarquer que de leur côté tout est mis en œuvre pour être en phase avec les exigences du chantier.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

