Hassoume Natama enrichit les bibliothèques du Burkina Faso avec « Le pouvoir du leadership »

Après s’être attaqué aux rouages de la prise de parole en public, Hassoume Natama a signé une nouvelle sortie littéraire consacrée, cette fois, au leadership, le dimanche 25 janvier 2026 à Ouagadougou. Ce livre de développement personnel, intitulé « Le pouvoir du leadership », entend inculquer les valeurs d’un bon leader, sur 163 pages à la jeunesse afin de lui permettre de participer activement au développement du pays.

Dans un Burkina Faso en pleine reconstruction et en quête d’une jeunesse forte, parler du pouvoir du leadership est une nécessité pour inciter les jeunes à s’impliquer.

C’est la conviction de Hassoume Natama, expert juriste de formation. Partant de ce constat, il a résumé son point de vue dans un ouvrage de 163 pages.

L’œuvre retrace les facultés et les qualités que le leadership peut apporter dans la vie de chacun, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou de la gouvernance.

Dans cet ouvrage, l’auteur présente la manière de devenir un leader à travers quatre grandes parties. Dans le premier titre, il évoque les caractéristiques du leader en sept chapitres.

Dans la deuxième partie, l’auteur met en lumière les qualités du leader en cinq chapitres. Hassoume Natama poursuit son analyse dans le troisième titre, avant de conclure avec les différents types de leaders dans la quatrième partie. L’objectif de cette parution est de permettre aux lecteurs de s’appuyer sur les valeurs du leadership pour bâtir l’avenir de la nation.

« Dans ce livre, je présente deux conceptions du leadership. La plus importante est celle au sens large : celle qui apprend à se démarquer. Le leadership, c’est aussi la capacité d’une personne à exceller dans son domaine d’activité.

Quel que soit votre secteur, lorsque vous arrivez à vous démarquer, vous finissez par réussir. Et dans certains domaines, cette réussite permet de réaliser de grandes choses pour le pays », a-t-il expliqué.

Le livre a été dédicacé au Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD). Les responsables des lieux ont loué cette initiative visant à mettre en lumière ce concept. L’œuvre est disponible au prix de 7 500 F CFA aux Éditions IKS.

Sa disponibilité sera élargie dans les jours à venir, selon l’auteur.Natif de Diapangou dans la région de l’Est, Hassoume Natama est un Expert-Juriste spécialisé en droit privé fondamental, en Pénologie et en Sciences et Techniques d’éloquence.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24