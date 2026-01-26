Développement de Villy : Les ressortissants à Ouagadougou scellent leur union

Les ressortissants du village de Villy résidant à Ouagadougou se sont réunis pour une journée de retrouvailles le dimanche 25 janvier 2026. Entre renforcement des liens fraternels et projets de développement, cette rencontre marque un tournant pour la communauté.

L’objectif de ce rassemblement est de raviver la flamme de l’amitié et réaffirmer l’attachement profond des membres de la communauté à leur village d’origine. En effet, pour les participants, ces retrouvailles constituent une opportunité précieuse de renforcer l’unité d’une identité ethnoculturelle partageant le même terroir.

De ce fait, Vincent Zoma, président du comité d’organisation, a souligné que cette journée visait avant tout à créer un cadre d’échanges formel. Il a aussi souligné que l’idée est de mettre en commun des projets concrets pour favoriser la cohésion sociale et propulser le développement durable de Villy.

« En tant que fils et filles de Villy, nous avons le devoir de cultiver chaque jour la solidarité, le soutien et l’entraide mutuels, telle une flamme constante qui ne s’éteint jamais. C’est en conjuguant nos efforts, en mettant en commun nos ressources humaines, matérielles, financières et spirituelles, que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures », a-t-il déclaré avec conviction.

Par ailleurs, Vincent Zoma a indiqué qu’au-delà de l’aspect symbolique, cette rencontre permettra de briser les barrières de l’anonymat urbain. Il a d’ailleurs insisté sur la nécessité de se connaître physiquement pour mieux collaborer.

« Il faut que les gens se retrouvent. Nous sommes tous de Villy, mais il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas. La rencontre d’aujourd’hui a été une bonne opportunité pour tout le monde de se connaître physiquement », a-t-il ajouté.

En outre, Ferdinand Kiemdé et les nombreux participants, ont salué l’initiative, la jugeant salvatrice pour la construction collective du village.

Du reste, l’engagement des ressortissants de Villy dépasse les frontières du village car en marge des festivités, une collecte de fonds est prévue. Cette mobilisation financière vise à soutenir l’émergence du Burkina Faso à travers l’initiative Faso Mêbo, prouvant ainsi que la solidarité locale est un levier puissant pour le développement national.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24