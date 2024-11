CSPS de Villy/Koudougou : Des fils de la localité renforcent les capacités opérationnelles à hauteur de 165 millions de F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

D’un coût global estimé à plus de 165 millions de francs CFA, l’ensemble des réalisations constitué de la construction d’une clôture, de latrine, d’aire de lavage, la dotation d’une ambulance ainsi que la réhabilitation du dispensaire et des logements est l’œuvre des filles et fils de la localité et singulièrement de l’opérateur économique et fils de la localité, Jérôme Tiendrebéogo.

La suite après cette publicité

Le ministre Kargougou a salué à sa juste valeur cet acte patriotique qui doit inspirer plus d’un et, a, par la même occasion, traduit sa gratitude ainsi que ses remerciements envers les donateurs. Il a souligné que ce don qui va renforcer les capacités opérationnelles de ce CSPS entre en droite ligne de la vision du Chef de l’État, qui est de renforcer l’offre de soins de qualité aux profits de toutes les populations.

Pour le premier responsable du département de la Santé, cette cérémonie symbolique de réception des infrastructures est un signal fort qui témoigne de la manifestation de soutien aux actions du Gouvernement en matière de santé et ce, conformément à l’appel patriotique du Président du Faso, à savoir que chaque Burkinabè doit cultiver l’esprit de solidarité envers son prochain en accompagnant les initiatives sociales.

Le ministre d’État chargé de la fonction publique, Bassolma Bazié, porteur d’un message du Président du Faso, a précisé que le Chef de l’État, lance un vibrant appel aux populations à travailler main dans la main, à renforcer la cohésion, la solidarité, d’être des hommes compétents, de ne pas être laxistes et de ne jamais trahir le pays.

« Ce que nous venons de connaître tout de suite est un grand pas victorieux dans la mesure où ceux qui s’attaquent aux pays n’auraient pas souhaité qu’il ait une telle période où les Burkinabè allaient se réunir, encore moins qu’un des fils de la localité allait penser à mettre la main dans la poche en solidarité avec bien d’autres enfants de cette localité, et songer à renforcer le système sanitaire en donnant une ambulance, en réfectionnant les infrastructures de cette structure sanitaire », a affirmé le ministre d’État Bassolma Bazié.

En remerciant les donateurs pour cette action salvatrice en faveur de la santé des populations de Koudougou et de Villy en particulier, Poko Zongo a, au nom du comité de gestion (COGES) promis de bien prendre soin des infrastructures sanitaires reçues.

Source : DCRP-MS

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite