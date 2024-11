Gaoua : Inauguration du Centre de traitement mutualisé d’or de Djikando

publicite

Le Secrétaire Général du ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Doulaye SANOU, a procédé à l’inauguration du Centre de traitement mutualisé de minerai aurifère de Djikando, dans la commune de Gaoua, le lundi 11 novembre 2024.

L’érection de centre mutualisé de traitement de minerai procède d’une stratégie du gouvernement pour la promotion d’une exploitation artisanale de l’or plus écologique, sécurisée et formalisée.

Selon le Secrétaire Général du ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Doulaye SANOU, le site de Djikando s’ajoute à l’unité de traitement de Méguet, inaugurée en mars 2024. « Ces infrastructures constituent des sites pilotes destinés à encadrer l’exploitation aurifère artisanale et à maximiser les retombées économiques pour les communautés locales », a-t-il indiqué.

Il a également souligné l’importance de ces centres pour l’organisation des artisans miniers, encourageant une exploitation plus responsable et offrant une alternative aux méthodes dangereuses. « Sous la supervision de l’administration des mines, ces centres visent à formaliser le secteur en facilitant la gestion des ressources et en renforçant l’adhésion aux normes environnementales », a-t-il confié.

Le centre de Djikando est équipé de technologies modernes et respectueuses de l’environnement. Il va permettre aux artisans de traiter le minerai sans utiliser de produits chimiques nocifs tels le cyanure et le mercure, garantissant ainsi une plus grande sécurité pour les exploitants miniers et un impact réduit sur l’environnement.

Doté de broyeurs, d’un concasseur et de tables à secousses, le centre est alimenté par un groupe électrogène, permettant un traitement conforme aux normes internationales en matière de protection de l’environnement.

Ainsi, la Société Nationale des Substances Précieuses (SONASP) achètera l’or produit sur ces sites, offrant de ce fait un contrôle renforcé de la chaîne de commercialisation. Cette initiative vise à lutter contre les pratiques illicites et à garantir des bénéfices pour l’économie nationale.

Dans son allocution, Doulaye SANOU a invité les organisations d’artisans miniers à utiliser ces infrastructures et à soutenir les efforts de formalisation du secteur. Il a réaffirmé l’engagement du ministère à accompagner les artisans dans cette transition vers une exploitation durable et à soutenir les efforts des autorités locales pour assurer le succès de cette initiative.

Source : Direction de la Communication et des Relations Presse

