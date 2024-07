Entrepreneuriat communautaire : Pose de la première pierre d’une unité d’exploitation semi-mécanisée de l’or dans la commune de Midebdo

publicite

Le Directeur de cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH, représentant le Chef de l’Etat, préside ce jeudi 4 juillet 2024 dans la commune de Midebdo, province du Noumbiel, région du Sud-ouest, la cérémonie de pose de la première pierre d’une unité d’exploitation semi-mécanisée de l’or.

La réalisation de cette unité d’exploitation semi-mécanisée s’inscrit dans la politique de l’entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire initiée par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE et mise en œuvre par l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC).

Cette unité permettra d’accroître la contribution globale du secteur minier au développement socioéconomique du Burkina Faso. Il s’agira à travers ce projet porteur, de développer un secteur industriel et artisanal compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d’emplois décents. Environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects seront créés au profit des populations.

Avec une production annuelle moyenne estimée à 58 tonnes d’or, le Burkina Faso est classé parmi les cinq meilleurs producteurs en Afrique aux côtés du Ghana, du Mali, de l’Afrique du Sud et du Soudan.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

