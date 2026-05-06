17e édition du Festival international des masques et des arts de Dédougou : Rendez-vous du 11 au 18 mai 2026

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Le comité d’organisation du festival international des masques et des arts de Dédougou (FESTIMA) a organisé une conférence de presse dans l’après-midi du mardi 5 mai 2026 à Dédougou pour décliner les grandes articulations de la 17e édition.

Cette 17e édition qui marque également le trentième anniversaire du FESTIMA se déroulera du 11 au 18 mai 2026 à Dédougou. Elle est placée sous le thème « FESTIMA, 30 ans au service de la tradition du masque : bilan et perspectives ».

Le FESTIMA 2026, organisé chaque deux ans depuis 1996 par l’Association pour la sauvegarde des masques (ASAMA), s’inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine culturel africain, à travers la promotion des traditions du masque.

Lire aussi👉🏿FESTIMA 2016 : Evènement couplé, 13e édition et 20 ans de ASAMA

Pour Dr Léonce Ki, président de l’association Asama et président du comité d’organisation, après trente années d’existence, le FESTIMA est aujourd’hui reconnu comme le plus grand cadre continental d’expression culturelle dédié aux masques.

En plus de la foire et des prestations de masques, cette édition 2026 du FESTIMA est enrichie d’un colloque international pluridisciplinaire, prévu les 12 et 13 mai 2026.

Ce colloque réunira des chercheurs et universitaires du continent africain autour du thème « Le masque : Formes, fonctions et manifestations ». Plus de 50 000 festivaliers sont attendus au FESTIMA 2026, selon le comité d’organisation.

Défilé des masques (Image d’illustration)
     
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