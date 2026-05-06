Apple accusé d’avoir trompé des millions d’acheteurs d’iPhone en vantant des capacités d’IA de Siri qui n’existaient pas

Le géant technologique Apple a accepté de verser 250 millions de dollars pour mettre fin à un recours collectif l’accusant d’avoir induit en erreur des millions d’acheteurs d’iPhone en promettant des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour Siri qui n’étaient pas réellement disponibles, rapporte La presse Ca.

L’accord soumis à la justice américaine, les plaignants reprochent à Apple d’avoir largement promu, fin 2024, des capacités d’IA avancées pour Siri dans le cadre du lancement d’Apple Intelligence, alors que ces fonctionnalités n’étaient ni disponibles au moment de la campagne, ni déployées par la suite.

D’après les documents judiciaires, l’entreprise aurait commercialisé des capacités « qui n’existaient pas au moment des faits, n’existent toujours pas aujourd’hui et pourraient ne pas voir le jour avant plusieurs années », dans le but de stimuler les ventes de ses nouveaux smartphones.

L’affaire concerne environ 36 millions d’appareils éligibles vendus aux États-Unis entre le 10 juin 2024 et le 29 mars 2025, notamment les iPhone 16, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les consommateurs concernés pourraient recevoir jusqu’à 25 dollars par appareil, voire davantage selon le nombre de réclamations validées.

L’organisme américain de régulation publicitaire, le Better Business Bureau’s National Advertising Division, avait également estimé qu’Apple avait laissé croire de manière trompeuse que le nouveau Siri dopé à l’IA était déjà accessible.

Apple, de son côté, n’a reconnu aucune faute dans le cadre de cet accord.« Nous avons résolu cette affaire pour rester concentrés sur ce que nous faisons de mieux : offrir les produits et services les plus innovants à nos utilisateurs », a indiqué l’entreprise au Financial Times.

Une étude de Morgan Stanley, citée dans la plainte, révélait que le Siri amélioré constituait la fonctionnalité la plus attendue par les acheteurs potentiels d’iPhone.

Après avoir mené une vaste campagne promotionnelle autour de ces innovations en 2024, Apple avait finalement reporté le déploiement de certaines fonctions d’IA et retiré plusieurs publicités.

L’accord doit encore être validé par la juge Noël Wise, du tribunal fédéral du district nord de Californie, lors d’une audience prévue le 17 juin 2026.