Souleymane.bf valide la SNC Bobo 2026 : « Cette édition est spéciale par ses innovations »

Dans le cadre de la clôture de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), qui s’est déroulée du 25 avril au 02 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, Burkina 24 a rencontré le comédien Souleymane Koumaré le samedi 02 mai. Connu sous le pseudonyme de Souleymane.bf pour son rôle de marabout dans la série culte « Les Bobodiouf », il livre son analyse sur l’organisation de cette biennale et annonce le retour imminent de la famille Bobodiouf sur les écrans.

Habitué du rendez-vous culturel majeur de Bobo-Dioulasso, Souleymane Koumaré, reconnu sous le pseudonyme de Souleymane.bf, a porté un regard positif sur le déroulement de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC).

Il a notamment souligné la rigueur du travail préparatoire qui a permis une fluidité dans l’exécution du programme. Selon lui, cette édition se distingue par une gestion logistique efficace, contrastant avec les expériences passées.

« Personnellement, je trouve cette édition spéciale. Franchement, spéciale dans le sens où il y a beaucoup d’innovations et côté organisation, il y a beaucoup d’améliorations par rapport aux éditions passées », a-t-il apprécié.

Sur le plan technique, l’acteur a également salué le niveau de préparation des troupes, estimant que la qualité des prestations offertes au public témoigne du dynamisme de la création artistique burkinabè.

La 22e édition de la SNC a aussi été l’occasion pour les autorités de distinguer le mérite de plusieurs créateurs. Au total, 18 hommes de culture ont été décorés au cours de la semaine. Bien qu’il ait déjà reçu cette distinction par le passé, Souleymane.bf voit en ces décorations un signal envoyé à l’ensemble de la corporation.

« C’est vraiment une initiative que je salue très bien de la part du ministère, parce que les artistes se battent tous les jours. Si on voit que nos autorités nous soutiennent, ça nous fait vraiment plaisir », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette reconnaissance officielle est le moteur indispensable qui permet aux acteurs de poursuivre leur engagement pour le rayonnement culturel du pays.

L’information la plus attendue par les fans concerne l’avenir de la saga cinématographique qui l’a révélé au grand public. Souleymane Koumaré a officiellement confirmé que la reprise de la série est désormais une réalité concrète, avec des avancées techniques.

« On vient de boucler 26 épisodes qui sont actuellement en boîte et qui sont en train d’être montés. Donc bientôt, les téléspectateurs verront ça sur le petit écran », a-t-il fait savoir.

En plus de ce retour à l’écran, le comédien continue de s’investir localement à Bobo-Dioulasso à travers la gestion du centre culturel Siraba et de sa troupe théâtrale.

Akim KY

Burkina 24