Clôture de la SNC Bobo 2026 : L’apothéose de l’identité et du réarmement culturel

La ville de Bobo-Dioulasso a refermé, ce samedi 2 mai 2026, les pages de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC). Placée sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », cette biennale a célébré avec faste le génie burkinabè dans une ambiance de cohésion et de résilience nationale.

Christiane Carole Sanon/Coulibaly, Directrice générale de la SNC, a dressé un bilan particulièrement élogieux de cette édition. Elle a salué un succès total, tant sur le plan organisationnel qu’artistique, avec la participation effective de 1 762 artistes sur les 1 799 attendus.

Pour elle, cette édition a consolidé le rôle de la SNC comme vitrine majeure de notre diversité et instrument privilégié de l’unité nationale.

La proclamation du palmarès officiel a ensuite mis en lumière l’excellence des talents du terroir. Dans la catégorie reine des arts du spectacle, la troupe Nambita de Tamissi s’est imposée en danse traditionnelle (pool adulte).

En littérature, le premier prix du roman a été décerné à Kiba Étienne Nicolas pour son œuvre La légende des tourterelles. Le volet culinaire a également été marqué par le sacre de Kafando Adiaratou (plats lourds), tandis qu’en lutte traditionnelle, l’athlète Mossé Kevin a été célébré pour ses performances nationales et internationales.

Le point d’orgue de la soirée fut l’allocution du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État. Ce dernier a souligné que la culture constitue un rempart essentiel contre les défis actuels.

Prônant un véritable « réarmement culturel », il a affirmé que notre salut repose sur notre puissance symbolique et la transmission de nos valeurs endogènes aux jeunes générations.

En clôturant officiellement cette 22e édition, le Premier ministre a invité les acteurs culturels à maintenir cette flamme vivace jusqu’au prochain rendez-vous prévu en 2028.