Prix spéciaux SNC 2026 : Le pas de danse victorieux de Telecel Faso

Le vendredi 1er mai 2026, la 22e édition de la SNC a célébré le mérite de ses compétiteurs à travers l’attribution de 59 prix spéciaux. Partenaire indéfectible de la culture burkinabè, l’opérateur Telecel Faso s’est distingué en parrainant un prix spécial dans la catégorie Danse traditionnelle, Pool Adulte, réaffirmant ainsi sa volonté de préserver les racines et l’identité culturelle du pays.

Telecel Faso, le réseau 100 % local, ne fait pas de détour lorsqu’il s’agit de porter haut les couleurs de la culture burkinabè. Présent sur tous les fronts lors de cette SNC 2026, l’opérateur a marqué les esprits ce vendredi 1er mai 2026, en offrant un prix spécial dans la catégorie Danse traditionnelle, Pool Adulte.

Plus qu’une récompense, ce geste témoigne de la volonté du leader aux capitaux nationaux de célébrer l’authenticité et le talent de nos terroirs.

Pour le Directeur Général Adjoint de Telecel Faso, ce geste est la concrétisation d’une vision profonde de la citoyenneté. Jonathan Compaoré a ainsi souligné l’importance de ce soutien.

« La Semaine Nationale de la Culture est bien plus qu’un événement ; c’est la célébration de l’identité et du génie burkinabè. Notre marche vers le développement repose avant tout sur une prise de conscience de nos héritages et de notre patrimoine. La culture résonne au cœur de nos engagements, et c’est cette conviction qui nous a conduits à décerner ces prix spéciaux », a-t-il indiqué.

Carton plein pour Ardji Danse Compagnie ! Lauréate du prix spécial Telecel Faso au terme d’une compétition acharnée en danse traditionnelle (Pool Adulte), la troupe repart avec un total de trois prix spéciaux. Une consécration vécue comme un tournant décisif par son directeur artistique, Djibril Ouattara.

Reconnaissant, le directeur artistique de la troupe a tenu à saluer l’engagement de l’opérateur. « Un immense merci à Telecel Faso pour son investissement dans le secteur culturel. La communication est l’essence même de l’humanité, et voir un leader du domaine soutenir notre art est un geste fort que nous apprécions à sa juste valeur », a confié Ouattara Djibril.

Convaincus par cet accompagnement et la performance de l’opérateur, les membres d’Ardji Danse Compagnie ont annoncé leur volonté de rejoindre désormais la grande famille des abonnés Telecel, séduits par la qualité des services offerts.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24