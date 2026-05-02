SNC 2026 : La SN-BRAFASO marque sa présence au cœur de la foire artisanale

À l’occasion de la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), la Société Nouvelle Brasserie du Faso (SN- BRAFASO) occupe une place de choix sur la rue marchande. Entre dégustations et échanges commerciaux, l’entreprise présente ses produits phares, la Braf’or et la Brafaso, aux festivaliers venus de divers horizons.

Depuis le 25 avril et jusqu’au 2 mai 2026, la ville de Bobo-Dioulasso vibre au rythme de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture, Bobo 2026.

Au centre de la foire artisanale, le stand de la SN-BRAFASO ne désemplit pas. Une équipe dynamique y est déployée pour présenter, faire déguster et expliquer les spécificités des nouveaux produits de la brasserie.

Inaugurée en novembre 2025, la SN-BRAFASO semble avoir rapidement trouvé son public. Selon les responsables de l’entreprise, l’engouement constaté sur le site de la SNC dépasse les prévisions initiales.

Mme Somé Ornella, commerciale à la SN-BRAFASO, a souligné l’importance de ce rendez-vous culturel pour la marque.

« La SN-BRAFASO se positionne tout d’abord comme une société citoyenne fortement ancrée dans la promotion de la culture burkinabè.

Nous constatons que la population a adopté et accepté les produits, qui sont la Braf’or et la Brafaso. Sur la rue marchande, le constat va au-delà de nos attentes», a-t-elle expliqué.

Elle a insisté également sur l’aspect local de la production, tout en invitant les citoyens à soutenir l’industrie nationale. « Nous exhortons les Burkinabè à continuer à consommer ce produit qui est 100 % fait burkinabè. C’est la bière du peuple», a-t-elle confié.

Sur le terrain, la stratégie de proximité porte ses fruits, notamment grâce à un réseau de distributeurs locaux. Gustave Somé, distributeur agréé de la marque à Bobo-Dioulasso, témoigne de la disponibilité des produits dans la région.

« Le fait qu’on s’est installé, tous les Bobolais ont commencé à connaître BRAFASO. Dans tous les confins de Bobo, on peut avoir BRAFASO. Et même dans les villages et les communes aux alentours, il y en a partout», a-t-il informé.

Pour ce partenaire commercial, le succès de la boisson repose sur un mélange de goût et de patriotisme économique. « C’est un goût très exquis. Nous gagnerons effectivement à boire cette bière parce que c’est notre argent. C’est cette même bière qui nous permet de construire les routes, les hôpitaux, les écoles », a-t-il affirmé.

Alors que les festivités se poursuivent jusqu’au 2 mai, la SN-BRAFASO mise sur cette visibilité pour consolider sa position sur le marché national, tout en recueillant les avis des consommateurs pour affiner ses futures offres.

Akim KY

Burkina 24