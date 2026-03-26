Burkina Faso : Feu vert gouvernemental pour l’usine SN-BRAFASO à Komsilga, un projet industriel déclaré d’utilité publique urgente

Le Conseil des ministres du jeudi 26 mars 2026 a adopté un décret portant sur la déclaration d’utilité publique urgente du projet d’implantation d’une usine de production de la Société nouvelle-Brasseries du Faso (SN-BRAFASO).

Ce projet industriel sera réalisé sur un site situé à Silmissin, Komsilga, dans la province du Kadiogo. Il s’inscrit dans une dynamique de renforcement du tissu industriel national.

Selon le gouvernement, la mise en œuvre optimale de cette infrastructure nécessite la délimitation d’une zone de servitude périphérique. Celle-ci vise notamment à protéger les installations industrielles et les équipements stratégiques ; à permettre l’implantation d’ouvrages techniques (voiries, réseaux, zones de sécurité) ; à prévenir les occupations anarchiques et les spéculations foncières ; à garantir le respect des normes environnementales et de sécurité ; à constituer des réserves foncières pour d’éventuelles extensions.

La zone de servitude prévue couvre une superficie totale de 8 hectares, 41 ares et 72 centiares.

Avec l’adoption de ce décret, le gouvernement burkinabè marque sa volonté d’accélérer la réalisation de ce projet industriel jugé stratégique, tout en assurant un encadrement foncier et technique conforme aux exigences en vigueur.