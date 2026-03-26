Burkina Faso : Feu vert gouvernemental pour l’usine SN-BRAFASO à Komsilga, un projet industriel déclaré d’utilité publique urgente

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 17 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
BRAFASO

Le Conseil des ministres du jeudi 26 mars 2026 a adopté un décret portant sur la déclaration d’utilité publique urgente du projet d’implantation d’une usine de production de la Société nouvelle-Brasseries du Faso (SN-BRAFASO).

Ce projet industriel sera réalisé sur un site situé à Silmissin, Komsilga, dans la province du Kadiogo. Il s’inscrit dans une dynamique de renforcement du tissu industriel national.

Selon le gouvernement, la mise en œuvre optimale de cette infrastructure nécessite la délimitation d’une zone de servitude périphérique. Celle-ci vise notamment à protéger les installations industrielles et les équipements stratégiques ; à permettre l’implantation d’ouvrages techniques (voiries, réseaux, zones de sécurité) ; à prévenir les occupations anarchiques et les spéculations foncières ; à garantir le respect des normes environnementales et de sécurité ; à constituer des réserves foncières pour d’éventuelles extensions.

Lire également👉Le Capitaine Ibrahim Traoré relance la SN-BRAFASO : Un fleuron industriel renaît à Komsilga

La zone de servitude prévue couvre une superficie totale de 8 hectares, 41 ares et 72 centiares.

Avec l’adoption de ce décret, le gouvernement burkinabè marque sa volonté d’accélérer la réalisation de ce projet industriel jugé stratégique, tout en assurant un encadrement foncier et technique conforme aux exigences en vigueur.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 17 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Burkina Faso : Création de l’ABIPEX, une super-agence pour attirer les investissements et booster les exportations

il y a 4 secondes

Bobo-Dioulasso : Le CERFI forme des imams pour renforcer la paix et la cohésion sociale

il y a 49 minutes
Conseil des ministres

Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 26 mars 2026

il y a 1 heure

Souveraineté économique : L’APEC incite le personnel de Coris Bank international Burkina à souscrire à l’actionnariat populaire

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page