Burkina Faso : Création de l’ABIPEX, une super-agence pour attirer les investissements et booster les exportations

Le Conseil des ministres du jeudi 26 mars 2026 a adopté un décret portant création de l’Agence burkinabè de l’investissement et de promotion des exportations (ABIPEX).

L’ABIPEX est un établissement public de l’État à caractère économique, chargé de renforcer la cohérence entre les politiques d’attraction des investissements et celles de promotion des exportations. L’objectif est clair à savoir stimuler la croissance économique et améliorer la balance commerciale du Burkina Faso.

La création de cette nouvelle agence s’inscrit dans une logique de rationalisation des structures publiques. Elle résulte de la fusion de deux entités. Il s’agit de l’Agence burkinabè des investissements (ABI) et de l’Agence de promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina).

Cette mutualisation vise à optimiser les ressources, éviter les doublons et améliorer l’efficacité des actions publiques en matière d’investissement et d’exportation.

Avec l’ABIPEX, le gouvernement entend disposer d’un outil unique capable d’attirer davantage d’investisseurs tout en accompagnant les entreprises nationales vers les marchés internationaux.

L’adoption de ce décret consacre ainsi une étape importante dans la modernisation de l’appareil économique burkinabè, conformément au cadre réglementaire des établissements publics à caractère économique.