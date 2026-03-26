Burkina Faso : « Nakobiir Sõgfu », la grande collecte nationale d’équipements pour révolutionner la formation professionnelle

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Une vue des 25 tables-bancs offerts

Le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana, a présenté au Conseil des ministres du jeudi 26 mars 2026 une communication relative à l’organisation d’une campagne de collecte de matériels et d’équipements au profit des établissements d’enseignement technique et professionnel.

Dénommée « Nakobiir Sõgfu », qui signifie « Aide aux élèves » en langue dagara, cette initiative vise à mobiliser, auprès des structures publiques et privées ainsi que des bonnes volontés, des équipements destinés à renforcer les capacités pédagogiques des centres de formation.

La campagne concerne aussi bien des matériels fonctionnels que hors d’usage, considérés comme des supports didactiques essentiels pour les travaux pratiques. Les équipements visés couvrent plusieurs domaines techniques, notamment l’électroménager, l’électromécanique, l’informatique, l’automobile, le froid, la plomberie, la menuiserie, la soudure ainsi que le mobilier.

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Selon le ministre, ces équipements, même non fonctionnels, représentent un potentiel pédagogique important pour les enseignants et les apprenants, en leur permettant de disposer de supports concrets d’apprentissage.

La campagne se déroulera du 31 mars au 30 avril 2026 dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Les points de dépôt sont notamment le Bureau comptable matières principal du ministère en charge de la Formation professionnelle, les directions régionales ainsi que les circonscriptions d’enseignement secondaire et technique.

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À travers cette initiative, le gouvernement burkinabè entend renforcer la qualité de la formation professionnelle en mettant à la disposition des apprenants des outils adaptés aux exigences du marché du travail.

     
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