Soutenance de licence : Souhaïda Yago éclaire la communication digitale d’Oxy Conseil

Le vendredi 8 mai 2026, l’École Supérieure de Microfinance (ESMI) a accueilli la soutenance de licence de Souhaïda Yago. Son mémoire portait sur « L’analyse des canaux de communication digitale d’Oxy Conseil pour la promotion de Coris Bank International Burkina ».

Dans sa présentation, Souhaïda Yago a expliqué son choix méthodologique. « J’ai choisi Oxy Conseil parce que c’est une agence spécialisée en communication digitale, ce qui correspond parfaitement à mon thème de recherche. Elle travaille avec des entreprises de référence, ce qui m’a permis d’analyser des cas concrets », a-t-elle expliqué.

Elle a identifié les points forts et faibles de l’agence. Comme point fort, elle a révélé que « l’utilisation d’outils digitaux performants pour assurer la satisfaction des clients ». Pour ce qui est de la faiblesse de l’agence, Souhaïda Yago a noté des difficultés récurrentes dans la gestion du temps. Toutefois, des recommandations ont été proposées par l’impétrante.

Il s’agit entre autres de « développer de nouveaux concepts créatifs pour fidéliser les clients et renforcer la compétitivité ». À l’issue de sa soutenance, Souhaïda Yago a obtenu la note de 15,5/20, une reconnaissance de la qualité et de la pertinence de son travail par le jury.

Présente lors de la soutenance, Sandra Wethe, consultante en marketing digital et digital manager chez Oxy Conseil et maitresse de stage de Yago, a salué la pertinence du travail. « C’est un travail très bien établi, avec des analyses solides et des axes de recherche pertinents. Nous encourageons Mme Yago à poursuivre dans cette voie », s’est exprimé Sandra Wethe.

Elle a également insisté sur la valeur des analyses de performance. « Le marketing digital ne se limite pas à mettre en place des stratégies. Il faut tenir compte de nombreuses données pour savoir si l’on répond réellement aux besoins de la cible », a fait comprendre la maitresse de stage de Souhaïda Yago.

Sandra Wethe a fait entendre que les recommandations de Yago seront intégrées. « Nous allons tenir compte de ces propositions et pousser nos clients à les adopter dans leurs démarches », a-t-elle fait savoir.

Le document de Souhaïda Yago illustre l’importance croissante de la communication digitale dans le paysage économique burkinabè. Son travail a mis en lumière la nécessité de conjuguer créativité et rigueur analytique pour répondre aux attentes des entreprises et de leurs clients.