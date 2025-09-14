HACI Afrik offre des tables-bancs et des fournitures scolaires à l’école primaire Pousghin évangélique

publicite

L’Humanitarian Action Consulting Initiative of Africa (HACI Afrik) a offert, ce samedi 13 septembre 2025, un lot de tables-bancs et de fournitures scolaires d’une valeur de 1 200 000 F CFA à l’école primaire Pousghin évangélique, dans la commune de Loumbila.

Ce don, composé de 25 tables-bancs et de fournitures scolaires, est destiné aux élèves en situation de besoin. Selon Noufou Ouédraogo, administrateur de HACI Afrik, cette initiative vise à renforcer les équipements scolaires.

« Nous avons constaté que la plupart des établissements manquent d’équipements pour que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Notre entreprise a jugé nécessaire d’apporter sa contribution », a-t-il expliqué.

Il a également précisé que ce don marque la deuxième édition de cette action. Il a par ailleurs rassuré que d’autres initiatives de ce type seraient menées dans les années à venir et dans d’autres localités.

Jeanne Sawadogo, directrice de l’école bénéficiaire a souligné que ce don répond à un besoin urgent en tables bancs. « Nous sommes très émus. Ils sont venus nous retirer une épine du pied. Nous étions vraiment dans le besoin. Ce don résout un très grand problème et c’est un grand soulagement », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, HACI Afrik est un cabinet d’étude international spécialisé dans la formation de renforcement de capacités, les études de marché, l’évaluation de projets et le conseil.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24