CEG de Pousghin : HACI-AFRIK fait don d’équipements et de fournitures scolaires de plus d’un million de F CFA

Humanitarian action consulting initiative of Africa (HACI-AFRIK) a fait don de tables-bancs au Collège d’enseignement général (CEG) de Pousghin, dans la commune rurale de Loumbila, province de l’Oubritenga, dans la région du Plateau-Central. Le geste a été accompagné d’un bon de fournitures aux élèves déplacés internes dudit collège. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue ce samedi 14 septembre 2024.

A cette veille de rentrée des classes, Humanitarian action consulting initiative of Africa (HACI-AFRIK), répondant à la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE), a fait don de 25 tables-bancs au Collège d’enseignement général (CEG) de Pousghin. HACI-AFRIK a aussi offert un bon de fournitures d’une valeur de 100 000 F CFA aux élèves déplacés internes du CEG.

Noufou Ouédraogo, Administrateur, représentant le fondateur de HACI-AFRIK, a estimé la valeur d’ensemble du don à 1 400 000 F CFA, puis a laissé entendre que la présente initiative vise à contribuer au renforcement des équipements scolaires des écoles bénéficiaires.

« Cette cérémonie marque le lancement de l’activité et n’est que la première phase. En effet, à en croire les aspirations du fondateur, avec la volonté de Dieu et l’accompagnement de partenaires, cette initiative devra s’étendre sur plusieurs années, se perpétuer et même se diversifier au profit d’autres structures d’utilité publique de la commune de Loumbila », a fait comprendre M. Ouédraogo.

Abdou-Rasmané Bamogo, Directeur du CEG de Pousghin, a dit toute sa gratitude au donateur pour ce don de tables-bancs, qui contribuera à permettre à ses élèves d’apprendre dans de meilleures conditions.

S’agissant du bon de fournitures, il a confié qu’il va un tant soit peu soulager les bénéficiaires, rappelant que l’année passée le nombre d’élèves déplacés internes avoisinait la douzaine. Saisissant l’occasion qui lui est offerte, il a formulé un besoin d’outils informatiques (ordinateur, photocopieuse, imprimante) pour un meilleur déroulement des activités scolaires.

HACI-AFRIK est un bureau d’études international de droit burkinabè, officiellement reconnu par l’Etat burkinabè depuis plus de 3 ans. Il évolue principalement dans le renforcement des capacités, les études, le conseil et l’assurance qualité des réponses humanitaires…

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

