Les efforts du Rédacteur en chef adjoint de Burkina 24, Jules César KABORÉ, reconnus lors de la 3e édition du prix en journalisme sur la paix et la cohésion sociale

Le mérite de votre média en ligne leader, Burkina 24, a été une fois de plus reconnu le vendredi 13 septembre 2024 à l’occasion d’une cérémonie de récompense des meilleures productions journalistiques en lien avec la paix et la cohésion sociale. En effet, les efforts de Jules César KABORÉ, Rédacteur en chef adjoint de Burkina 24, ont été salués. Il a reçu le 3e prix de la 3e édition du prix en journalisme sur la paix et la cohésion sociale de l’Initiative Paix au Sahel.

Le prix du journalisme sur la paix et la cohésion sociale se propose, selon l’Abbé Hermann Ouédraogo, secrétaire de la conférence épiscopale justice et paix/Burkina, de reconnaître le rôle crucial des médias en ces temps de violences. Pour cette 3e édition, 45 œuvres journalistiques dans les catégories presse en ligne, presse écrite, radio et télévision ont été reçues.

Les meilleures productions ont été récompensées. À écouter l’Abbé Hermann Ouédraogo, les Hommes de médias burkinabè ont choisi de ne pas céder au sensationnalisme, au journalisme marchand mais plutôt de faire la promotion des histoires qui rassemblent, qui guérissent et qui réparent. C’est dans ce sens que le rédacteur en chef adjoint de Burkina 24, Jules César KABORÉ, de votre média en ligne leader, a choisi de s’intéresser à la résilience des femmes déplacées internes du Centre-Nord.

En effet, avec son œuvre intitulée « Agriculture hors-sol dans la région du Centre-Nord : Ces femmes déplacées qui refusent la précarité », Jules César KABORÉ a reçu le 3e prix du concours. Il a reçu, tout comme les deux autres meilleures productions journalistiques dans la catégorie presse en ligne, une attestation et une enveloppe financière.

« Ce prix est une invite à redoubler d’efforts. Je me suis intéressé aux femmes déplacées internes dans la région du Centre-Nord précisément à Kaya. Ces femmes ont refusé la précarité et ont décidé de se battre pour s’adapter à leur nouvelle condition de vie avec l’agriculture hors-sol », a souligné M. Kaboré. Il a aussi précisé qu’il dédie ce prix à toutes les femmes déplacées qui refusent la précarité et continuent de se battre.

À l’instar de la catégorie presse en ligne, les meilleures productions en télévision, radio et presse écrite ont également reçu des attestations et des enveloppes financières. Les premiers dans chaque catégorie ont reçu, en plus de ce qui a été cité précédemment, des trophées. « Chers hommes et femmes de médias, vous êtes les gardiens de la vérité, les éclaireurs qui permettent à nos concitoyens de voir au-delà des ténèbres de la peur et de l’incertitude.

Vos reportages, vos enquêtes et vos analyses sont autant de ponts construits entre les communautés, autant de voix qui appellent au dialogue, à la compréhension mutuelle et à la réconciliation », a indiqué l’Abbé Hermann Ouédraogo. Pour cette 3e édition, le partenaire Oxfam Burkina a également offert des prix spéciaux aux meilleures productions dans chaque catégorie.

Pour rappel, la 3e édition du prix en journalisme sur la paix et la cohésion sociale s’est tenue sous la thématique « Contribution des hommes et femmes de médias à la promotion de la paix, de la cohésion sociale et à l’augmentation de la résilience communautaire des populations affectées par la crise au Burkina Faso ».

