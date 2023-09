Promotion de la Paix au Sahel : Willy IMBEMBELE SAGBE de Burkina 24 primé !

publicite

Les efforts de votre média en ligne, Burkina 24, en matière de promotion de la paix sont encore reconnus. Les lauréats de la 2e édition de l’Initiative paix au Sahel (SPI) ont, en effet, été dévoilés à l’occasion d’une cérémonie tenue dans la soirée du vendredi 15 septembre 2023 à Ouagadougou. Au nombre de ces lauréats, Willy Sagbe, journaliste-reporter d’images à Burkina 24.

Construire la paix, la cohésion sociale et la résilience des communautés vivant au Sahel. Tel est l’objectif recherché par le prix de la 2e édition du Prix du journalisme sur la Paix et la Cohésion Sociale (PJPCS). À cette édition, 31 œuvres journalistiques ont été reçues, selon l’Abbé Paul Da, président du jury. Parmi elles, 6 productions en catégorie presse écrite ; 12 productions en catégorie radio ; 3 productions dans la catégorie télévision et 10 productions dans la catégorie presse en ligne.

À l’écouter, la pertinence du thème, la qualité du contenu pédagogique ont prévalu aux choix des meilleurs journalistes qui se sont distingués par leurs productions. Ainsi, les 3 meilleurs productions de chaque catégorie ont été primées avec une attestation, un trophée et un chèque. Votre journaliste reporter, Willy Sagbe, avec son article « Kadi Boly, la brave et résiliente déplacée interne à Kamsontinga » a remporté le troisième prix dans la catégorie presse en ligne.

« Ce prix est une invite pour moi à faire encore plus. Je le dédie à toutes ces personnes déplacées internes qui font preuve d’une grande résilience et se battent comme elles peuvent pour subvenir aux besoins de leurs familles comme le cas de Kadi Boly, cette brave et résiliente déplacée interne à Kamsontinga », a indiqué Willy Sagbe.

Lauréats de la 2e édition du prix journalisme sur la paix et la cohésion sociale

Catégorie presse en ligne

1er MASNEANG LAOUNDIKI Cryspin de Lefaso.net avec une note de 12,80 pour son reportage intitulé Reconquête du territoire : A Dassa, entre résilience et traumatisme, les FDS et VDP ramènent la quiétude

2e BASSOLE Herman Frédéric de Lefaso.net avec une note de 12,80 pour son reportage intitulé : Réponse humanitaire au Burkina : Roukiatou Maïga, l’amazone qui redonne espoir aux personnes déplacées internes à Dori

3e SAGBE IMBEMBELE Willy de Burkina 24 : avec une note du 12,10 pour son article : Kadi Boly, la brave et résiliente déplacée interne à Kamsontinga

Catégorie presse écrite

1er KAM Dahouri Noumi Appolinaire des éditions Sidwaya avec une note 16,20 pour son reportage : Conflit foncier Orodara /Moussodougou : Quand la parenté à plaisanterie désarme les cœurs

2ème NOMBRE Souaibou des éditions Sidwaya avec une note de 14,60 pour reportage : Réfugiés maliens vivant à Dori : Cultures et traditions unissent les communautés

3ème OULON Nitin Bruno des éditions Le Pays : 13,40 pour son reportage : Crise sécuritaire et résilience dans le Nahouri : Une femme au grand cœur

Catégorie Radio diffusion

1er BAKOUAN Quabouè de la RTB 2 Gaoua avec une note de 15,75 pour son reportage : Les communautés d’accueil, des héroïnes silencieuses

2e QUEDRAOGO Ismaël Ulrich avec la note de 13,50 pour son grand reportage : Identité culturelle

3e TAPSOBA Wilfried Marie Rodrigue Bao Wend Som de la Radio Notre Dame de l’Espérance de Kongoussi avec une note de 12, 50 pour son Magazine : Les Fakes news ou la Guerre de l’information en temps de crise

Catégorie Télévision

1er BIKIENGA Karim de la RTB avec une note de 14,50 pour son reportage : « L’Arbre à Palabre, un tribunal traditionnel de résolution de conflits »

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

