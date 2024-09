Mise en œuvre des recommandations des états généraux du secteur privé : Le Patronat burkinabè sollicite l’accompagnement du Premier ministre

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson KYÉLEM de TAMBÈLA, a reçu en audience, ce vendredi 13 septembre 2024, à Ouagadougou, une délégation du Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) conduite par son président, Idrissa Nassa. La délégation a sollicité l’accompagnement du Chef du Gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations issues des états généraux du secteur privé.

« Nous avons tenu les états généraux du secteur privé qui se sont très bien passés sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous sommes venus lui faire le point de l’organisation, surtout les recommandations et les résolutions qui sont issues de ces états généraux pour lesquels nous avons encore besoin de l’appui de la Primature et du Gouvernement pour la mise en œuvre de ces recommandations », a affirmé Idrissa Nassa, à sa sortie d’audience.

Concernant les recommandations, le président du CNPB a laissé entendre qu’il s’agit essentiellement du renforcement de la confiance entre le Gouvernement et le secteur privé, ainsi que de l’accompagnement du secteur privé dans cette période un peu particulière de notre pays.

« Il y a un certain nombre de recommandations qui sont très importantes pour lesquelles nous avons fait une bonne rédaction que nous avons transmise au Premier ministre, afin que nous puissions travailler à la mise en œuvre pour permettre au secteur privé de bien s’épanouir et ainsi accompagner le développement de notre pays », a soutenu le président du CNPB.

Le Chef du Gouvernement a marqué sa disponibilité à accompagner le secteur privé, mais à condition que cet accompagnement soit réciproque.

« Nous sommes prêts à vous accompagner, mais à condition que vous aussi, vous nous accompagniez. Il ne faudra pas chercher des superprofits comme vous avez l’habitude de le faire. Nous cherchons l’évolution globale de la société, construire notre pays dans tous les sens », a-t-il expliqué.

Et le Premier ministre d’ajouter : « À court terme, cela ne va pas vous profiter puisqu’il va falloir dépenser, mais à moyen et long terme, cela vous profitera, car si le niveau général croît, si les infrastructures routières et aéroportuaires sont construites, il sera beaucoup plus facile pour vous de mener vos affaires ».

En rappel, les états généraux du secteur privé se sont déroulés du 5 au 7 septembre 2024, à Ouagadougou, sous le thème : « Quelle contribution du secteur privé au développement économique et social du Burkina Faso ? Etat des lieux, enjeux et perspectives ».

Source : DCRP/Primature

