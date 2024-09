Mediaş au Burkina Faso : L’ARCI-BF présente le Tome II de son ouvrage collectif « Parcours, Souvenirs et Témoignages de Pionniers »

publicite

L’Association des Retraités de la communication et de l’Information du Burkina Faso (ARCI) a dédicacé le tome II de l’ouvrage « parcours, souvenirs et témoignages de pionniers » le vendredi 13 septembre 2024 à Ouagadougou. L’œuvre comporte des portraits de 19 pionniers de la presse burkinabè.

« Parcours, souvenirs et témoignages de pionniers », est un ouvrage collectif des membres de l’Association des Retraités de l’information et de la communication du Burkina Faso (ARCI-BF). Édité dans les Editions Imprimerie Kaoma Services (IKS), ce tome II constitué de 197 pages dresse le portrait de 19 pionniers de la presse burkinabè.

Ils sont des journalistes, des techniciens de radio, de télévision et agents d’autres corps de métier des médias dont leurs carrières professionnelles sont contés dans l’ouvrage rédigé par 10 auteurs.

Selon le président de l’association, Belibié Soumaïla Bassolé, l’idée de cette production est née du bureau précédent qui avait procédé à la rédaction du premier tome. Il a tenu à saluer la disponibilité des « élus » pour la rédaction de cet ouvrage.

« L’idée est partie du bureau précédent qui a tout mis en œuvre pour publier le tome 1. Et nous nous sommes lancés corps et âmes dans la réalisation du tome 2. Mais cela n’a pas été une tâche facile et nous sommes fiers aujourd’hui de voir le produit fini », a-t-il expliqué.

Ce sont des souvenirs de parcours et témoignages des doyens de la communication et information d’une génération âgée aujourd’hui de 75 à 81 ans qui sont relatés par leurs pairs. Et ces élus n’ont pas manqué de manifester leurs sentiments de reconnaissance à l’endroit du comité de rédaction. Pour Jean Hubert Bazié, représentant des pionniers du Tome II, c’est un devoir pour les devanciers d’exposer leur vécu aux générations futures afin qu’elles puissent tirer le maximum de profits.

« Nous avons le devoir d’exposer aux générations futures notre expérience afin qu’elles puissent tirer le maximum de profits de nos chutes, de la manière dont nous nous sommes relevés et de la manière dont nous poursuivons notre vie », a-t-il laissé entendre.

Quand à la maison d’édition, tout était réunis pour produire un document de valeurs pour rendre hommage à ses retraités de l’information et de la communication a fait savoir Nestor Koama, président fondateur des éditions IKS.

En rappel, l’Association des Retraités de la communication et de l’information du Burkina Faso (ARCI-BF) a été créé le 21 octobre 2010 et reconnu officiellement le 14 mars 2011. Elle œuvre pour la promotion des valeurs d’entraide et de solidarité entre les retraités de l’information et de la communication au Burkina Faso. Ce tome II de parcours, souvenirs et témoignages de pionniers est disponible au prix unitaire de 2 000 F CFA.

Amidou OUEDRAOGO et Soumaïla MALO

Pour Burkina 24

