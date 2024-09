Santé : Les acteurs du public et du privé en conclave

publicite

Le ministère en charge de la santé a tenu sa première rencontre semestrielle du cadre de concertation avec les acteurs du secteur privé de santé le vendredi 13 septembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif de cette initiative est de créer un cadre d’échange entre les acteurs de santé du public et du privé pour améliorer l’accès aux soins de la population.

Le ministère de la santé dans sa quête permanente d’améliorer les offres de santé aux populations et de maintenir un dialogue permanent avec les intervenants du domaine sanitaire a initié un cadre de concertation avec les acteurs de santé du privé.

De ce fait, l’objectif assigné à ce cadre de réflexion est d’échanger entre autre sur les préoccupations du secteur privé de santé concernant la régulation pharmaceutique et l’accès aux produits de santé des établissements sanitaire privé de soin. Aussi, il sera question de la gestion des programmes prioritaires du ministère de la santé dont la lutte contre le paludisme, la dengue, la gratuité des soins et l’information sanitaire.

Dr Robert Lucien Kargougou ministre en charge de la santé, a indiqué qu’il sera également question de la mise en œuvre du décret sur la vacation des agents de santé publique dans les établissements sanitaires privés de soins. « Le ministère de la santé se trouve en ordre de bataille pour un leadership plus affirmé, une résilience renforcé du système de santé, une mobilisation plus accrue de l’ensemble des ressources nécessaire pour un système de santé fort et gagnant », a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le ministre de la santé a ajouté que le cadre de concertation avec les acteurs du secteur privé de santé s’est fixé pour mission de discuter des préoccupations en lien avec tous les aspects du secteur privé de la santé, de la régulation du secteur privé de santé, la promotion et le financement du secteur privé de santé et la complémentarité entre secteur public et secteur privé de santé. « C’est pour nous l’occasion de nous préparer au niveau sectoriel en discutant dans le fond des différentes questions afin de pouvoir aller à ce cadre de concertation nationale entre le gouvernement et le secteur privé », a-t-il fait savoir.

En outre, Dr Robert Lucien Kargougou a soutenu que les recommandations qui seront formulées au cours des échanges permettront de mettre en place un cadre de concertation et de dialogue permanent pour le bien-être de la population.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

