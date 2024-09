Droits humains : Le projet PLURIELLES renforce les capacités de 37 étudiants en droit

publicite

Du 2 au 13 septembre 2024, à Ouagadougou, le projet PLURIELLES a organisé une session de formation en droits humains et droits sexuels et reproductifs au profit de 37 étudiants en master en droit.

L’objectif principal de cette session de formation est d’accompagner les jeunes juristes dans l’acquisition de connaissances et compétences en matière de droits humains, droits sexuels et reproductifs et en matière de violences basées sur le genre.

« L’objectif essentiel pour nous était vraiment d’outiller ces étudiants sur cette question précise des droits humains mais aussi quel est le lien entre ces droits humains et la société de façon générale en termes d’interaction en matière de santé, santé sexuelle et reproductive et en matière de violences basées sur le genre, à quoi l’individu en tant que tel peut avoir comme droits et quelles sont les voies de recours tant au niveau national, régional et international que ces étudiants puissent connaître tous ces aspects afin que demain dans l’exercice de leurs fonctions face à des telles situations qu’ils puissent avoir une meilleure sensibilité sur la question, pour pouvoir accompagner au mieux des populations victimes de telles situations», a justifié Moctar Diallo, directeur pays du projet PLURIELLES.

En termes d’assiduité des participants, Dr Diallo s’est dit satisfait. «37 étudiants inscrits, les 37 ont eu leurs attestations et également les attentes ont été comblées, je crois que ça c’est le plus important. Un stage pratique est à l’horizon et pour ce faire, un test a été organisé et 15 d’entre eux pourront bénéficier d’un stage au sein des cabinets d’avocats et d’organisations de défense des droits des femmes», a-t-il annoncé.

Pour Sanata Ouédraogo, étudiante en droit et bénéficiaire de ce programme, cette formation vient à point nommé et ils ont reçu des connaissances nécessaires sur comment accueillir des femmes victimes de violences.

« Durant ces deux semaines nous avons été outillés en procédure : comment accueillir une femme victime en violence. Également ces avocats ont intervenu pour nous permettre d’approfondir les connaissances pratiques qu’elles ont l’occasion de traiter chaque jour », a-t-elle ajouté.

Sanoussa Zongo, un autre bénéficiaire de ce programme a affirmé que cette rencontre lui a été bénéfique en termes de contenus et apportera un plus à sa carrière de juriste qu’il a hâte d’exercer.

«On a beaucoup appris en matière des droits humains particulièrement en matière de la santé sexuelle et reproductive, ça (formation, ndlr) nous a beaucoup outillés, ça nous a rappelés des connaissances qu’on n’avait pas en particulier. Vraiment, je trouve la formation très utile surtout avec les cas que nous avons eu à traiter concernant les violences basées sur le genre», a-t-il salué.

Pour rappel, le projet PLURIELLES « Renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs au Bénin, au Burkina Faso et au Mali » est financé par Affaires mondiales Canada (AMC). Il est mis en œuvre par le Consortium formé de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada (ASFC) et la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI). D’une durée prévue de sept ans, ce projet intervient dans les secteurs de la santé, du développement économique et des droits humains.

Willy SAGBE et Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

