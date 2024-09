Secteur privé au Burkina Faso : Idrissa Nassa chez le premier ministre

publicite

Idrissa Nassa, Président du Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB) et les membres du Bureau ont été reçus en audience par le Premier Ministre, Dr Apollinaire Joachimson KYELEM DE TAMBELA, le vendredi 13 Septembre 2024 à son Cabinet, sis Ouaga 2000.

Après la réussite des Etats généraux du secteur privé tenus du 5 au 7 septembre 2024 à l’Hôtel Sopatel Silmandé de Ouagadougou, le Président du CNPB est allé traduire les vifs remerciements du Secteur Privé au Premier Ministre pour avoir accepté le Haut Patronage de ces assises, qui ont abouti à des résolutions et recommandations importantes pour sa contribution plus optimale au développement économique et social du Burkina Faso.

Le Président du CNPB a également saisi l’opportunité de l’audience pour traduire sa profonde reconnaissance au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, Chef de l’Etat qui a reçu en audience les délégations étrangères participantes aux Etats généraux.

Le Président du CNPB a enfin sollicité le soutien du Premier Ministre pour la présentation du rapport final des états généraux en Conseil des Ministres et la mise en place par décret du comité en charge du suivi de la mise en œuvre des recommandations.

Source : Conseil National du Patronat Burkinabè (CNPB)

