L’expert burkinabè en fiscalité, Jules TAPSOBA, porté à la tête du Secrétaire Exécutif du Forum des Administrations Fiscales Ouest Africaines (FAFOA/WATAF)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Burkinabè Jules TAPSOBA, Économiste – Expert en Fiscalité, Assistant Technique auprès de la CEDEAO et de l’UEMOA, Abuja, Nigeria, a été nommé Secrétaire Exécutif du Forum des Administrations Fiscales Ouest Africaines (FAFOA/WATAF) le 12 septembre 2024. Il devient ainsi le tout premier Secrétaire Exécutif francophone depuis la création du Forum en septembre 2011.

La suite après cette publicité

Jules TAPSOBA, ancien Conseiller Spécial à la Primature du Burkina Faso en charge des Finances Publiques, c’est de lui qu’il s’agit, sa nomination au Poste de Secrétaire Exécutif du WATAF (Forum des Administrations Fiscales Ouest Africaines – FAFOA) a été formellement approuvée lors de la 20ème Assemblée Générale, qui s’est tenue le 12 septembre 2024 à Bissau, en Guinée Bissau.

Cadre supérieur de l’Administration Fiscale au Burkina Faso et Expert avéré des questions de fiscalité et de finances publiques, Jules TAPSOBA est Chef de Mission du Programme d’Appui à la Transition Fiscale en Afrique de l’Ouest (PATF) basé conjointement à la CEDEAO et à l’UEMOA.

Il est également Membre du Panel des Experts du FMI et de la Banque Mondiale, leadership Formateur et Évaluateur accrédité TADAT. Connu par de nombreuses Administrations fiscales et douanières de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, il est aussi Consultant pour la Banque Mondiale, l’Union Européenne, Expertise France, UNICEF, AFD, USAID, pour ne citer que cela.

Cette nomination de M. Tapsoba est qualifiée de confirmation d’un engagement au service des Administrations Fiscales de l’Afrique de l’Ouest après un parcours de test de recrutement. Dans son discours d’acceptation, le tout nouveau Secrétaire Exécutif du WATAF (FAFOA) a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée et a réaffirmé son engagement à s’appuyer sur les réalisations de son prédécesseur pour renforcer les acquis du WATAF (FAFOA) et contribuer au développement économique de la région.

En rappel, le FAFOA a été porté sur les fonts baptismaux par l’adoption d’un Accord par l’Assemblée générale des États membres afin de contribuer à l’efficacité de l’administration fiscale et à l’amélioration de la prestation des services publics à l’appui du développement des pays d’Afrique de l’Ouest. Sa réunion inaugurale s’est tenue à Abuja, au Nigeria, le 12 septembre 2011. L’adhésion au FAFOA est ouverte à tous les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

L’article 10 de l’Accord du FAFOA établit l’Assemblée générale, le Conseil et le Secrétariat comme ses organes clés. L’Assemblée générale est le plus haut organe de décision du FAFOA et se compose de tous les responsables des administrations fiscales des États membres ou de leurs représentants autorisés.

Un Conseil de six (6) membres est élu par l’Assemblée générale pour convoquer les réunions de l’Assemblée générale, accepter les candidatures de nouveaux membres, préparer et soumettre le plan stratégique et les plans de travail du FAFOA à l’Assemblée générale et superviser le Secrétariat.

Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire exécutif qui rend compte au Président du Conseil. Le Secrétariat est responsable de l’administration quotidienne du FAFOA et de rendre compte régulièrement de ces opérations au Conseil.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite