Fonds canadien d’initiatives locales : L’Ambassade du Canada présente son impact au Burkina Faso

À Ouagadougou, le jeudi 26 mars 2026, l’Ambassade du Canada au Burkina Faso a organisé une rencontre de réseautage et de valorisation des initiatives locales ayant bénéficié du financement du Fonds canadien d’initiatives en 2025. Ce rendez-vous qui a réuni une centaine de participants avait pour objectif de mettre en lumière l’impact de la contribution du Canada au Burkina Faso

Depuis plus de 50 ans, le peuple canadien, à travers le Fonds canadien d’initiatives locales, soutient des projets à petite échelle et à courte durée dans plus de 120 pays à travers le monde, dont le Burkina Faso. En 2025, cinq structures burkinabè ont bénéficié de ce financement, notamment dans les domaines du genre, de la bonne gouvernance, de la sécurité et de la paix.

Représentant l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, le chargé d’affaires a.i Faouzi Ben Jebera, a rappelé qu’il y a un an, le Canada a lancé sa stratégie pour l’Afrique. «Un partenariat nos postérités et nos sécurités partagées. Et cette stratégie continue à guider notre engagement sur le continent et orienté nos priorités pour l’année fiscale 2026/2027», a-t-il dit.

Il a indiqué que cette stratégie vise à établir des relations mutuellement bénéfiques et à favoriser des partenariats, notamment en renforçant la coopération économique, tout en s’engageant sur les questions de sécurité régionale et mondiale.

«Depuis l’établissement des relations diplomatiques avec le Burkina Faso, le Canada demeure un partenaire engagé oeuvrant aux côtés des institutions et des acteurs locaux pour renforcer les liens, appuyer un développement durable et inclusif», a-t-il mentionné.

Il a souligné que cette collaboration s’aligne avec les priorités du Burkina Faso inscrites dans le plan de relance économique 2026-2030. «Cette rencontre est pour nous une occasion privilégiée de mieux vous présenter les priorités du Canada en Afrique, de vous montrer comment elles se déclinent au Burkina Faso et de vous faire les résultats concrets obtenus grâce aux initiatives financées par le Fonds canadien d’initiatives locales», a-t-il noté.

Il a conclu en précisant que cette rencontre vise également à permettre aux structures aspirant à bénéficier du financement du Fonds canadien de mieux comprendre les modalités d’accès.

En rappel, l’ambassade lancera très prochainement l’appel à projets au titre de l’année 2026 sur le site web du Fonds canadien d’initiatives locales, ainsi que sur sa page Facebook.

W.S

Burkina 24