Le jeudi 26 mars 2026, le Général de Brigade Moussa DIALLO, Chef d’Etat-Major Général des Armées a présidé la cérémonie de clôture de la Coupe du CEMGA en triathlon.

Cette compétition, qui a réuni douze entités des forces militaires, paramilitaires et les VDP, réparties en six équipes, s’est déroulée en trois épreuves combinées. Une course de 8 km avec sac à dos de 10 kg et arme, suivie d’une épreuve de tir, avant de finir avec le lancer de grenade, alliant puissance et précision.

À l’issue des épreuves, l’équipe Wonrbeba (composée de l’Armée de terre et des Eaux et Forêts) s’est imposée, remportant le trophée et la médaille d’or, devant l’équipe Luttor (Gendarmerie et GSP) et Tangbapère (Armée de l’Air et BSIR), respectivement 2e et 3e. Les équipes Babari, Worosiguè et Djantan ont également été récompensées pour leur engagement.

Les distinctions individuelles ont été attribuées au Sergent SANGARÉ S. Joseph, meilleur triathlète masculin, et au soldat de deuxième classe ZONGO G. Hélène, meilleure triathlète féminine, tous de Wonrbeba.

Selon le Général DIALLO, cette compétition a pleinement atteint ses objectifs : « renforcer la préparation opérationnelle, consolider la cohésion entre nos forces et démontrer notre résilience collective face aux défis ».

Source : EMGA