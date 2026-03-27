Burkina Faso : 11 ans de prison pour Yé Yaké Camille, lourdes peines dans un scandale de détournement de fonds publics

Le verdict est tombé ce vendredi 27 mars 2026 dans le procès Affaire Yé Yaké Camille. Après 11 jours d’audience, le tribunal a reconnu coupables plusieurs prévenus poursuivis pour détournement de deniers publics, complicité, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, dans une affaire portant sur 115 millions de F CFA.

À l’ouverture de l’audience à 9h07, toutes les parties étaient présentes pour entendre la décision du juge. Au cœur de ce dossier, YE Yaké Camille a été reconnu coupable de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. Selon les sources, le montant du détournement s’élève à plus de 154 millions de FCFA, tandis que les faits d’enrichissement illicite et de blanchiment portent sur environ 145 millions de FCFA chacun. Pour ces faits, le tribunal l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 11 ans ferme et à une amende record de 462 820 707 FCFA. Un mandat de dépôt a été immédiatement décerné à son encontre.

Des complices et co-auteurs également condamnés

La rigueur de la loi s’est également abattue sur ses collaborateurs. ZONGO/HIEN Laure, reconnue coupable des mêmes chefs d’accusation pour un montant de 35 millions de FCFA, a écopé de cinq (05) ans de prison ferme et d’une amende de 10 millions de FCFA. N’étant pas présente, un mandat d’arrêt a été émis contre elle.

De son côté, SANGARE Issiaka a été condamné à cinq (05) ans de prison ferme pour complicité de détournement, assortis d’une amende de 67,5 millions de FCFA. Enfin, PASGO BILA Payirwendé, dont les faits ont été requalifiés en détournement de 10 millions de FCFA, s’en tire avec 15 mois de prison avec sursis et une amende ferme de 5 millions de FCFA.

Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l’État burkinabè, ordonnant aux condamnés de verser diverses sommes au titre de la réparation du préjudice financier : 63,7 millions de FCFA pour YE Yaké Camille, 35 millions pour ZONGO/HIEN Laure, 22,5 millions pour SANGARE Issiaka et 10 millions pour PASGO BILA Payirwendé. En outre, ils devront payer solidairement 10 millions de FCFA pour le préjudice moral et 2 millions de FCFA pour les frais de justice. Le REN-LAC, également partie civile, recevra la somme symbolique de 5 FCFA.

Pour garantir le paiement de ces sommes, la justice a ordonné la confiscation au profit de l’État de nombreux biens appartenant à YE Yaké Camille, notamment une résidence et un magasin à Bagassi, ainsi qu’une auberge en construction à Ouagadougou. Un bâtiment de type célibaterium appartenant à ZONGO/HIEN Laure a également été saisi.

Plusieurs relaxes prononcées

Tout le monde n’a pas été reconnu coupable dans cette affaire. Le tribunal a prononcé le renvoi des fins de la poursuite (relaxe) pour BONKOUNGOU Lydie, YAMEOGO Kouka Dimanche, ZONGO Billy Tuwis Mandel Josito et OUEDRAOGO Sompagnimdi Ismaël, faute de preuves suffisantes ou pour infractions non constituées. Leurs cautionnements d’un montant d’un million de FCFA chacun leur seront restitués.

Yé Yaké Camille