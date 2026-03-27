UEMOA : A Dakar, les ministres des Finances redéfinissent les priorités économiques et monétaires de l’Union

Le ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, Dr. Aboubakar Nacanabo, préside ce vendredi 27 mars 2026 à Dakar la première session statutaire du Conseil des ministres de l’UEMOA.

Cette rencontre réunit les ministres en charge des finances des États membres autour de plusieurs dossiers majeurs liés à la gouvernance économique et financière de l’Union.

Au titre de la BCEAO, les participants examinent le rapport sur la situation économique et monétaire de l’Union au 31 décembre 2025.

Ils doivent également se prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice, l’affectation du résultat financier ainsi que le renouvellement du mandat des représentants des États au sein du Comité de stabilité financière de l’UMOA.

Les travaux portent aussi sur les activités de la BOAD, avec l’examen du rapport annuel 2025, l’approbation des comptes de l’institution et l’étude du plan stratégique 2026-2030, dénommé « DJOLIBA la suite ».

Par ailleurs, la Commission de l’UEMOA soumet à l’appréciation des ministres plusieurs stratégies axées sur le développement du secteur privé, la promotion du dialogue public-privé et le renforcement de la compétitivité des économies de l’Union.

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Ces orientations s’inscrivent dans la dynamique de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, visant à accélérer l’intégration économique et à stimuler la croissance dans l’espace communautaire.

Source : DCRP/MEF